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15.08.2018
ТАСС

Совместные российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

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Гвардия Сербии
Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Солдаты и офицеры двух стран выполняют противодиверсионные и разведывательные действия, а также мероприятия радиоэлектронной защиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой стартовали во вторник на Лужском полигоне Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Подразделения Вооруженных сил Республики Сербия и мотострелкового соединения Западного военного округа совершили марш на бронетехнике в район боевого применения, где приступили к инженерному оборудованию и маскировке позиций", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе учений солдаты и офицеры двух стран выполняют противодиверсионные и разведывательные действия, а также мероприятия радиоэлектронной защиты. Подразделениями противовоздушной обороны организовано прикрытие войск и объектов. Для командования войсками развернуты полевые пункты управления, с помощью которых обеспечиваются все виды связи, в том числе видеоконференцсвязь.

"В ходе этапов учения совместный штаб руководства осуществит планирование применения войск при ведении маневренной обороны, подразделения выполнят задачи по предназначению в различных видах боя, также будут отработаны вопросы всестороннего обеспечения боевых действий", - говорится в сообщении.

К учениям, которые завершатся 17 августа, привлечено около 800 военнослужащих, включая 200 офицеров, солдат и сержантов Вооруженных сил Сербии. Также в учениях задействуют свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

14.08.2018
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принадлежат ТАСС
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