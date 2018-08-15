Дмитрий Песков: новые вооружения России соответствуют духу международных соглашений

ЦАМТО, 14 августа. Все новые российские вооружения соответствуют букве и духу международных соглашений, которые РФ никогда не нарушает. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент говорил о том, что все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов. Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена", – сказал журналистам Д.Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва обсуждать в Вашингтоне ситуацию вокруг МБР "Сармат" и других своих новых вооружений.

Ранее сообщалось, что США намерены обсудить с Россией, подпадают ли межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и другие ее новые вооружения под СНВ-3, соответствующая норма содержится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который 13 августа подписал президент Дональд Трамп. В документе также указаны крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард", передает "РИА Новости".