ВВС Малайзии намерены сократить количество типов самолетов

ЦАМТО, 14 августа. Командование ВВС Малайзии в рамках реализуемой долгосрочной программы реформирования с целью усиления боевых возможностей намерено к 2055 году сократить количество типов состоящих на вооружении самолетов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, основные положения программы реформирования, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55), представлены в размещенной ВВС 6 августа в социальных сетях инфографике.

Как указано в ранее опубликованной презентации, реализация CAP55 обеспечит большую гибкость управления имеющимся парком при выполнении боевых задач. Приступить к выполнению положений программы планируется в 2018 году, и завершить ее к 2055 году.

В настоящее время в боевом составе ВВС Малайзии имеются истребители Су-30МКМ, F/A-18D и МиГ-29N (в настоящее время летная эксплуатация прекращена), УБС "Хок" Mk.108/208 компании BAE Systems и MB-339 производства Aermacchi.

В результате программы реформирования в составе ВВС останутся два типа самолетов: многоцелевой боевой самолет MRCA (multirole combat aircraft) и легкий боевой самолет / УТС подготовки пилотов истребителей (LCA/FLIT). Самолеты MRCA будут распределены между двумя эскадрильями, а LCA/FLIT войдут в состав трех эскадрилий.

Вертолетный парк, в составе которого сейчас имеются EC725 и S-61A, также будет приведен к одному типу и распределен между двумя эскадрильями.

В составе транспортной авиации также останется два основных типа воздушных судов: стратегические многоцелевые транспорты-заправщики (SA/MRTT) и тактические воздушные платформы. Одна эскадрилья будет укомплектована самолетами SA/MRTT, а тактические самолеты ВТА будут распределены между двумя эскадрильями. В настоящее время ВВС Малайзии эксплуатируют четыре типа самолетов ВТА и заправщиков: A-400M, C-130H, CN-235 и KC-130H.

Программа CAP55 также предусматривает наличие одной эскадрильи морских патрульных самолетов (MPA), одной смешанной эскадрильи разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и одной эскадрильи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Командование ВВС не раскрывает информацию о численности и типах самолетов, которые останутся на вооружении и/или будут приобретены в рамках программы CAP55. Тем не менее, известно, что в рамках тендера на поставку самолетов MRCA рассматриваются истребители "Тайфун" консорциума Eurofighter, "Рафаль" компании Dassault, "Грипен" шведской Saab, F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и российский Су-30СК.

Предположительно, основными претендентами на поставку морских патрульных самолетов являются Airbus с CN-295 и Leonardo с ATR-72MP.

Причиной прекращения применения российских МиГ-29N в ходе парламентских слушаний 31 июля министр обороны Малайзии Мохамад бин Сабу назвал проблемы с техническим обслуживанием и высокую стоимость запасных частей. В отдельном ответе депутату парламента министр также сообщил, что на текущий момент только четыре Су-30МКМ могут эффективно выполнять боевые задачи, а еще 14 находятся в ремонте.

Снижение боевой готовности ВВС объясняется серьезными финансовыми проблемами, с которыми столкнулось пришедшее к власти в мае 2018 года новое правительство Малайзии. Целью программы CAP55 является обеспечение ВВС возможности продолжать сдерживать имеющиеся угрозы и поддерживать боеготовность, несмотря на финансовые проблемы.

Разработанная ВВС программа CAP55 напоминает реализуемую ВМС страны программу реформирования, носящую обозначение "от 15 к 5". Она предполагает увеличение численности флота и сокращение количества типов кораблей, состоящих на вооружении с 15 до пяти, сокращение расходов на эксплуатацию за счет повышения унификации корабельного состава флота.