Войти
15.08.2018
ЦАМТО

ВВС Малайзии намерены сократить количество типов самолетов

122
0
0
МиГ-29Н
Истребители МиГ-29Н из состава 19-й эскадрильи ВВС Малайзии.
Источник: Bernama

ЦАМТО, 14 августа. Командование ВВС Малайзии в рамках реализуемой долгосрочной программы реформирования с целью усиления боевых возможностей намерено к 2055 году сократить количество типов состоящих на вооружении самолетов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, основные положения программы реформирования, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55), представлены в размещенной ВВС 6 августа в социальных сетях инфографике.

Как указано в ранее опубликованной презентации, реализация CAP55 обеспечит большую гибкость управления имеющимся парком при выполнении боевых задач. Приступить к выполнению положений программы планируется в 2018 году, и завершить ее к 2055 году.

В настоящее время в боевом составе ВВС Малайзии имеются истребители Су-30МКМ, F/A-18D и МиГ-29N (в настоящее время летная эксплуатация прекращена), УБС "Хок" Mk.108/208 компании BAE Systems и MB-339 производства Aermacchi.

В результате программы реформирования в составе ВВС останутся два типа самолетов: многоцелевой боевой самолет MRCA (multirole combat aircraft) и легкий боевой самолет / УТС подготовки пилотов истребителей (LCA/FLIT). Самолеты MRCA будут распределены между двумя эскадрильями, а LCA/FLIT войдут в состав трех эскадрилий.

Вертолетный парк, в составе которого сейчас имеются EC725 и S-61A, также будет приведен к одному типу и распределен между двумя эскадрильями.

В составе транспортной авиации также останется два основных типа воздушных судов: стратегические многоцелевые транспорты-заправщики (SA/MRTT) и тактические воздушные платформы. Одна эскадрилья будет укомплектована самолетами SA/MRTT, а тактические самолеты ВТА будут распределены между двумя эскадрильями. В настоящее время ВВС Малайзии эксплуатируют четыре типа самолетов ВТА и заправщиков: A-400M, C-130H, CN-235 и KC-130H.

Программа CAP55 также предусматривает наличие одной эскадрильи морских патрульных самолетов (MPA), одной смешанной эскадрильи разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и одной эскадрильи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Командование ВВС не раскрывает информацию о численности и типах самолетов, которые останутся на вооружении и/или будут приобретены в рамках программы CAP55. Тем не менее, известно, что в рамках тендера на поставку самолетов MRCA рассматриваются истребители "Тайфун" консорциума Eurofighter, "Рафаль" компании Dassault, "Грипен" шведской Saab, F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и российский Су-30СК.

Предположительно, основными претендентами на поставку морских патрульных самолетов являются Airbus с CN-295 и Leonardo с ATR-72MP.

Причиной прекращения применения российских МиГ-29N в ходе парламентских слушаний 31 июля министр обороны Малайзии Мохамад бин Сабу назвал проблемы с техническим обслуживанием и высокую стоимость запасных частей. В отдельном ответе депутату парламента министр также сообщил, что на текущий момент только четыре Су-30МКМ могут эффективно выполнять боевые задачи, а еще 14 находятся в ремонте.

Снижение боевой готовности ВВС объясняется серьезными финансовыми проблемами, с которыми столкнулось пришедшее к власти в мае 2018 года новое правительство Малайзии. Целью программы CAP55 является обеспечение ВВС возможности продолжать сдерживать имеющиеся угрозы и поддерживать боеготовность, несмотря на финансовые проблемы.

Разработанная ВВС программа CAP55 напоминает реализуемую ВМС страны программу реформирования, носящую обозначение "от 15 к 5". Она предполагает увеличение численности флота и сокращение количества типов кораблей, состоящих на вооружении с 15 до пяти, сокращение расходов на эксплуатацию за счет повышения унификации корабельного состава флота.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Швеция
Продукция
A400M
C-130
CN-235
EF-2000
F-18
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Су-30
Су-30МК
Компании
Airbus
BAE Systems
Boeing
Dassault
Leonardo
SAAB
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.02.2009
Aero India 2009
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
24.04.2013
Интриги малайзийского тендера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч