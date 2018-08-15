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15.08.2018
ЦАМТО

ВС Египта приступили к эксплуатации первой крупной партии вертолетов Ка-52

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Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: Виталий Тимкив/РИА Новости

ЦАМТО, 14 августа. Как сообщает Defenceweb.co.za, полученные спутниковые снимки летного поля международного аэропорта Катамея (район Каира) подтверждают принятие на вооружение ВС Египта крупной партии (не менее 12 ед.) вертолетов Ка-52 "Аллигатор" российского производства.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Египта заключили с АО "Рособоронэкспорт" контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2015 году. Египет стал первым зарубежным покупателей данной машины.

Первый вертолет Ка-52 в пустынной камуфляжной окраске был замечен на предприятии ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" в июне 2017 года.

В прошлом году генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что по плану до конца 2017 года в Египет будут поставлены 15 единиц Ка-52.

Первые три Ка-52 были переданы ВС Египта в середине 2017 года и использовались для подготовки пилотов. По имеющейся информации, в прошлом году в России прошли подготовку 30 египетских пилотов и 70 техников.

14.08.2018
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
РОЭ
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