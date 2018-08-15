ВС Египта приступили к эксплуатации первой крупной партии вертолетов Ка-52

ЦАМТО, 14 августа. Как сообщает Defenceweb.co.za, полученные спутниковые снимки летного поля международного аэропорта Катамея (район Каира) подтверждают принятие на вооружение ВС Египта крупной партии (не менее 12 ед.) вертолетов Ка-52 "Аллигатор" российского производства.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Египта заключили с АО "Рособоронэкспорт" контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2015 году. Египет стал первым зарубежным покупателей данной машины.

Первый вертолет Ка-52 в пустынной камуфляжной окраске был замечен на предприятии ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" в июне 2017 года.

В прошлом году генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что по плану до конца 2017 года в Египет будут поставлены 15 единиц Ка-52.

Первые три Ка-52 были переданы ВС Египта в середине 2017 года и использовались для подготовки пилотов. По имеющейся информации, в прошлом году в России прошли подготовку 30 египетских пилотов и 70 техников.