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15.08.2018
ЦАМТО

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: https://www.facebook.com/DonaldTrump

ЦАМТО, 14 августа. Президент США Дональд Трамп подписал 13 августа оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 млрд. долл., что на 3% (20 млрд. долл.) больше, чем в бюджете-2018, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих – в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.

Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.

В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил.

Также предусмотрено увеличение общей численности военнослужащих на 15,6 тыс. человек. В целом бюджетом предусмотрена следующая штатная численность вооруженных сил: 487,5 тыс. военнослужащих в Сухопутных войсках, 335,4 тыс. в Военно-морских силах, 186,1 тыс. в Корпусе морской пехоты и 329,1 тыс. в Военно-воздушных силах.

Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Минобороны, согласно документу, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, отмечает агентство.

Кроме того, с 22 млн. до 360 млн. долл. увеличены средства на закупку новейших бронетранспортеров Stryker A1. Одновременно планируется модернизировать 135 танков M1 Abrams, 60 гусеничных бронемашин Bradley, почти 200 многоцелевых бронированных машин и еще около 3,4 тыс. различных военных автомобилей.

В рамках оборонного бюджета-2019 планируется также потратить 7,6 млрд. долл. на закупку 77 новейших истребителей F-35, дополнительные средства выделяются на развитие беспилотников, в частности EQ-4. Предусмотрены 24,1 млрд. долл. на строительство 13 кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford и новейшей стратегической подводной лодки класса Columbia (изначально работы предполагалось начать в 2021-2023 годах).

Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу. Последний из этих договоров США не намерены выполнять, пока не убедятся, что Россия соблюдает его положения.

В оборонном бюджете также закрепляется право в определенных случаях предоставлять исключения из закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) для партнеров США, которые ведут оборонное сотрудничество с Россией, передает "РИА Новости".

14.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
F-35
M1 Abrams
Stryker
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец
БПЛА
РСМД
СНВ-3
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