США заморозили выполнение Договора по открытому небу с Россией

ЦАМТО, 14 августа. США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, "пока Москва не вернется к его соблюдению". Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, который ранее подписал президент США Дональд Трамп, передает "РИА Новости".

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году мероприятий… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – следует из документа. Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Ответственность за оценку выполнения данного требования, согласно закону, возлагается на госсекретаря США, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", Договор по открытому небу подписали 23 страны-члены ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала его спустя девять лет, в 2001 году. Участники договора получили возможность облетать территории друг друга для контроля военной активности.

Согласно документу, самолет наблюдения не может быть оснащен каким-либо вооружением. Лайнер и установленная на нем аппаратура должны проходить международное освидетельствование. При этом на борту, по условиям договора, обязательно находятся представители того государства, над территорией которого проходит полет.

В прошлом году в Госдепе заявили, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий Договора, а 20 июня прошлого года формально обозначили претензии по трем пунктам.

Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора.

С начала текущего года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Так, Москва уменьшила число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, передает "РИА Новости".