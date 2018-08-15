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15.08.2018
ЦАМТО

На международном форуме "Армия-2018" РВСН продемонстрируют много новинок

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 14 августа. РВСН впервые представят на МВТФ "Армия-2018" мишенную установку для огневой подготовки личного состава с использованием тепловизионных прицельных приспособлений и систему непрерывного поддержания готовности к пуску ходовых двигателей.

Мишенная установка предназначена для обучения и тренировки военнослужащих подразделений охраны и разведки РВСН. Установка позволяет отрабатывать навыки стрельбы и тренировать скорость реакции, при обнаружении целей и ведением огня из стрелкового оружия в ночное время с применением специальных приборов прицеливания.

Также, вниманию участников Международного форума будет представлена система непрерывного поддержания готовности к пуску ходовых двигателей агрегатов ПГРК в условиях низких температур, которая обеспечивает эффективное адаптивное поддержание заданного теплового режима двигателя и его систем в суровых климатических условиях, сообщат Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.

14.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
ПГРК
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