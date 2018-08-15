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15.08.2018
Российская газета

"Искандеры" позволят не допустить приближения кораблей НАТО к России

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

Американские СМИ сообщают о новом российском "убийце кораблей", которым может стать ракетный комплекс "Искандер".

Как пишет The National Interest, эта система способна вести борьбу с кораблями противника. В публикации, в частности, сообщается, что в конце июля и начале августа Россия провела два симулированных электронных запуска "Искандер-М" против кораблей в Черном море.

Издание напоминает, что мобильный комплекс "Искандер" может запускать несколько моделей баллистических и крылатых ракет. При этом появилась информация о том, что он может использовать и противокорабельные версии крылатых ракет "Калибр" с радиусом действия в 500 километров, которые предназначены для уничтожения эсминцев, вооруженных "Томогавками", или входящими в систему ПРО морского базирования.

"Противокорабельные ракеты могут лететь со скоростью 2000 километров в час. Они также способны двигаться над водой на высоте всего от пяти до 10 метров, а значит поразить их с помошью систем противоракетной обороны на море практически невозможно. Полезная нагрузка ракеты составляет от 200 до 500 килограммов. Легкие ракеты обычно нацеливаются на эсминцы, в то время как более тяжелые предназначены для крейсеров", - пишет The National Interest.

Издание подчеркивает, что Россия уже дала понять, что может использовать баллистические ракеты или, по крайней мере, ракетные пусковые установки в качестве противокорабельного оружия. При этом, по мнению автора публикации, ракеты с дальностью действия до 500 километров могут быть полезным оружием береговой обороны в Балтийском и Черном морях и позволят России не допустить приближения кораблей НАТО к своей территории.

Впрочем, издание задается вопросом: если Россия может запускать такие противокорабельные крылатые ракеты из пусковых установок, то почему бы ей подобным образом не использовать при необходимости и баллистические ракеты большой дальности?


Руслан Мельников

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
Калибр КР
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