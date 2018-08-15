В России приняли дополнительные меры для борьбы с ядерным терроризмом
Сотрудник российской спецслужбы. Архивное фото.
Источник: © Фото : НАК РФ
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет на заседании выработал дополнительные меры для противодействия ядерному терроризму, сообщает информационный центр НАК.
Заседание прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, на нем подведены итоги работы по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу и оценена ситуация в сфере безопасности на северо-западе России.
"В ходе дальнейшего обсуждения повестки были выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование государственной системы противодействия ядерному терроризму", - говорится в сообщении. Детали не уточняются.
14.08.2018
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