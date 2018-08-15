Новые вооружения России не охвачены договором СНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Новые вооружения РФ, в том числе ракеты "Сармат" и "Авангард", не охвачены договором о стратегических наступательных вооружениях, но Москва готова обсуждать эту тематику в профильных форматах, хотя Вашингтон вместо этого идет по пути публичного "разогрева" темы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши новые вооружения - это тема отдельная. Мы говорим о новых видах стратегических вооружений, которые не охвачены договором. Я сейчас не хочу вдаваться в подробный разбор как эта ситуация смотрится применительно к "Сармату", "Авангарду", "Буревестнику", "Посейдону", хотя американцы почему-то называют эту систему "Статус-6" - мы все знаем, что после всенародного опроса у нас ей присвоено наименование "Посейдон". Не хочу вдаваться сейчас в публичном пространстве в обсуждения того, какие новые виды стратегических вооружений могут быть созданы, поставлены на вооружение, как это все соотносится с договором. Эту тематику надо обсуждать в профильных форматах, и мы к этому готовы", - заявил Рябков.

"Американцы же идут по пути публичного разогрева темы и ее раскручивания", - добавил он.

Рябков отметил, что "главная проблема с ДСНВ - это нежелание США удовлетворительным образом решить проблему переоборудования части носителей американских стратегических средств, которое проведено американцами таким образом, что у США сохраняется значительный возвратный потенциал". "То есть на эти носители могут быть вновь загружены ядерные боеголовки. Данный подход, на наш взгляд, не вписывается в требования договора", - подчеркнул Рябков.