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15.08.2018

Обучение охране труда

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Система охраны жизни и здоровья работников во время производственного процесса называется - охраной труда. Вся эта система складывается из:

  • санитарии производства;
  • гигиены труда;
  • электро- и пожарной безопасности;
  • промышленной безопасности;
  • безопасности жизнедеятельности;
  • основ управления безопасностью труда;
  • основ управления профессиональными рисками.

Как видим, система охраны труда целостна и учитывает абсолютно все стороны трудовой деятельности. Все эти элементы работают на одну задачу: не допустить вреда здоровью и жизни людей, занятых в том или ином производственном процессе.

Делаем вывод: необходимо применить все правила безопасности!

А для того, чтобы применить эти правила, надо их изучить в обязательном порядке.

При устройстве на работу на предприятие, вне зависимости от того какой сферой деятельности оно занимается, каждый из нас должен заполнить ряд документов и ознакомиться со своими обязанностями по ОТ.

Охрана труда и обучение ее основам должны стать первоочередной задачей абсолютно для всех участников производственного процесса, не исключая руководителей. Инструктаж по ОТ и проверка знаний являются основным условием для допуска к работе. Обязательность этого утверждает статья 225 Трудового Кодекса РФ. Нельзя допускать к работе тех работников, которые не прошли обучение и проверку. Нарушителям грозят штрафы (часть 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ):

Должностные лицо и предприниматели заплатят штраф от 15 тыс. рублей до 25 тыс.рублей.

Юридические лица заплатят штраф от 110 тыс.рублей до 130 тыс.рублей.

Если сотрудники не прошли обучение и проверку знаний по вине организации, то им оплачивают вынужденный простой, ведь они не могут работать без допуска (абзац 3 части1, часть 3 статьи 76 ТК РФ).

Помните! Организация может потерять и сотрудников, и деньги, и репутацию, если в этой организации халатно относятся к требованиям охраны труда.

Порядок обучения

Порядок обучения и проверки знаний по ОТ утвержден на законодательном уровне постановлением №1 Минтруда РФ и №29 Минобразования России от 13.01.2003 года. Этот документ содержит основные требования. Помимо этого могут быть и дополнительные требования, которые вносят региональные и местные власти.

Для каждой категории сотрудников существует свой порядок обучения. Подробнее об этом Вы можете узнать перейдя по ссылке: https://www.centrattek.ru/education/obuchenie-po-ohrane-truda-kursy/

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Страны
Россия
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