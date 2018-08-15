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15.08.2018
Российская газета

Загадочный бронетранспортер с башней от БМП-3 заметили в Йемене

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Бронемашина с боевым модулем от российской БМП-3
Бронемашина с колесной формулой 8х8 и боевым модулем от российской БМП-3 армии Объединенных Арабских Эмиратов на территории Йемена.
Источник: rg.ru

Бронемашина с колесной формулой 8х8 и боевым модулем от российской БМП-3 замечена в колонне армии Объединенных Арабских Эмиратов на территории Йемена. Техника была показана в репортаже телеканала Sky News о наступлении арабской коалиции.

Из-за того, что бронетранспортер продемонстрирован с не очень выгодного ракурса, в Сети возникли разногласия по поводу определения его модели. Часть наблюдателей считает, что это эмиратско-турецкий Rabdan, другие утверждают, что перед нами - Patria AMV.

Дело в том, что ОАЭ долгое время выбирала для вооруженных сил колесную боевую машину с подобным вооружением. В качестве вариантов, кроме указанных выше образцов, также рассматривалась VBCI из Франции.

В минувшем году на выставке IDEX-2017 сообщалось, что принято решение о сборке в Эмиратах именно турецкой машины. Озвучивались следующие ее характеристики: вес 28 тонн, мощность двигателя - 600 л.с., максимальная скорость -105 км/ч, запас хода по топливу 700 км, вместимость - 11 военнослужащих.

Высокую огневую мощь должен обеспечивать боевой модуль российского производства. Он вооружен 100-мм орудием, которое может не только вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами, но и осуществлять запуск управляемых ракет.

С ней в один блок соединены также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Благодаря современной системе управления огнем с тепловизионным прицелом обеспечивается высокая точность стрельбы.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
ОАЭ
Россия
Турция
Франция
Продукция
Rosomak КТО
VBCI
БМП-3
ПКТМ
Компании
Patria
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