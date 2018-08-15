Алмаз в Финском заливе: бесшумная субмарина усилит Балтийский флот

Подлодка "Алроса" сменит Севастополь на Кронштадт

Балтийский флот пополнится подводной лодкой "Алроса" — единственной в мире субмариной, оснащенной водометным движителем. Это делает ее самой бесшумной среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые в НАТО называют "Черная дыра". "Алросу" переведут на Балтику из Черного моря. Эксперты считают, что она усилит Балтфлот, где в настоящее время почти не осталось субмарин.

В Главкомате ВМФ РФ "Известиям" рассказали, что подводную лодку проекта 877В "Алроса" переводят на Балтику после появления на Черноморском флоте новых субмарин. В ближайшее время "Алросу" должны включить в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота. Позднее субмарина должна пройти модернизацию. Дизельная подлодка уже посещала Балтийское море. В 2011–2012 годах она совершила переход из Севастополя в Кронштадт, где был проведен плановый ремонт, и вернулась назад.

"Алроса" усилит Балтийский флот. В 2010-х годах на Балтике имелось всего две субмарины проекта 877 — "Выборг" и "Дмитров". Они входят в состав дивизиона подводных лодок с местом базирования в Кронштадте. Обе — еще советского производства. Субмарина "Выборг" была построена в 1983 году в Комсомольске-на-Амуре. В последнее время она не модернизировалась и не ремонтировалась. Субмарине "Дмитров" уже 32 года, но она в 2014–2018 годах была на ремонте на Кронштадтском морском заводе.

Одну из этих лодок скоро выведут из состава Балтфлота. Планируется передача подлодки "Выборг" парку "Патриот" в Кронштадте, туда отправится также эсминец "Беспокойный" и ракетный катер Р-47. Поэтому появление "Алросы" на Балтике будет весьма кстати.

До 2013 года включительно "Алроса" оставалась единственной боеспособной российской субмариной в Черном море. В 2014–2016 годах Черноморский флот получил шесть современных подводных лодок. Часть из них уже участвовала в поддержке сухопутной операции в Сирии — они наносили удары по боевикам ИГИЛ (организация, запрещенная в России) крылатыми ракетами "Калибр".

Справка "Известий" Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус". Но имела характерную конструктивную особенность — на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "Черная дыра". Лодка вооружена торпедами и средствами ПВО. В ноябре 1990 года субмарина совершила переход по внутренним водным путям в Черное море, после чего вошла в состав ВМФ под номером Б-871. В 1991–1992 годах несла боевое дежурство. В 1992–1996-м стояла на приколе из-за отсутствия аккумуляторных батарей. В соответствии с российско-украинским договором от 1997 года лодка вошла в состав российского Черноморского флота — на ней был поднят Андреевский флаг. Шефство над лодкой взяла компания "Алроса". В 1998–1999 годах лодка прошла капремонт в Севастополе и вернулась в строй. В 2004 году ей было присвоено новое название Б-871 "Алроса".

Балтфлоту, где останется одна лодка, нужны субмарины, отметил военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— В первую очередь для решения ряда специальных задач, — рассказал он "Известиям". — Например, для обеспечения испытаний вновь построенных на Адмиралтейских верфях субмарин. А также для подготовки экипажей строящихся лодок, причем как отечественных подводников, так и иностранных. Также подлодки необходимы для участия в мероприятиях по боевой подготовке кораблей Балтфлота. В частности, по отработке противолодочных действий.

Строительство "Варшавянок" началось в начале 1980-х годов и продолжается до сих пор. Они стоят на вооружении не только российского ВМФ, но и флотов Китая, Вьетнама и Алжира.

Алексей Рамм, Богдан Степовой