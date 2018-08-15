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15.08.2018
Lenta.ru

"Армату" оснастят рельсотроном

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Российский танк Т-14 "Армата"
Российский танк Т-14 "Армата".
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Российский танк Т-14 "Армата" или боевые машины нового поколения в перспективе могут получить рельсотрон, микроволновую пушку или лазерное оружие, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

Таким образом военный эксперт прокомментировал высказывание экс-руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковника Сергея Маева, который в июле 2018 года заявил, что "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" прослужат не менее 25-30 лет, после чего "на смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах".

Эксперт американского журнала предполагает, что "у россиян есть некоторые интересные концепции наземной войны будущего". Также Маджумдар пишет, что "у россиян есть только смутные представления о том, как выглядят такие (для войны будущего — прим. "Ленты.ру") машины".

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

14.08.2018
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Страны
Россия
США
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Армата
Бумеранг
Курганец-25
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