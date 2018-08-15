"Космическая связь" усомнилась в окупаемости многоспутниковых систем, подобных OneWeb

При этом в компании отметили, что технически такие проекты вполне реализуемы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Затраты на формирование спутниковых систем, в которые входят тысячи спутников, вряд ли окупятся. При этом технически такие проекты вполне реализуемы, заявил ТАСС во вторник заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи компании "Космическая связь" Евгений Буйдинов.

"Если брать многоспутниковые группировки, обеспечивающие глобальную персональную связь, то они существуют уже достаточно давно, и практически все крупные проекты спутниковых систем прошли через стадию банкротств и поглощений. Коммерчески эффективную систему с таким количеством аппаратов построить очень сложно, чтобы набрать необходимое число пользователей такой системы, а это должны быть сотни миллионов пользователей. Также необходимо разработать абонентское устройство, которое стоило бы не более $100-150, что пока невозможно. При этом тарифы на связь должны быть сопоставимыми с тарифами сотовых операторов", - рассказал он.

Буйдинов отметил также, что система связи, в составе которой тысячи спутников, должна быть абсолютно глобальной. "При этом 50% населения планеты живет в двухсоткилометровой зоне побережья или 70% мирового населения проживают на 7% территории. Выходит, покрывая весь мир интернетом, эффективность будет достаточно низкой из-за недостаточного числа пользователей. Там же, где плотность населения высокая, есть и большой спрос, и платежеспособное население, и, соответственно, присутствие наземных операторов мобильной связи, которые к тому времени перейдут на новый стандарт 5G", - рассказал он.

"Коммерчески вернуть средства, которые будут потрачены на такую систему, вряд ли получится с учетом того спроса, который она сможет вызвать. Но технически подобная система реализуема уже на сегодняшнем уровне технологий", - считает Буйдинов.

Британская компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

"Космическая связь" - российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. В хозяйственном ведении компании находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L-диапазонах.