Войти
15.08.2018
ТАСС

"Космическая связь" усомнилась в окупаемости многоспутниковых систем, подобных OneWeb

175
0
0
Источник: http://www.globallookpress.com

При этом в компании отметили, что технически такие проекты вполне реализуемы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Затраты на формирование спутниковых систем, в которые входят тысячи спутников, вряд ли окупятся. При этом технически такие проекты вполне реализуемы, заявил ТАСС во вторник заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи компании "Космическая связь" Евгений Буйдинов.

"Если брать многоспутниковые группировки, обеспечивающие глобальную персональную связь, то они существуют уже достаточно давно, и практически все крупные проекты спутниковых систем прошли через стадию банкротств и поглощений. Коммерчески эффективную систему с таким количеством аппаратов построить очень сложно, чтобы набрать необходимое число пользователей такой системы, а это должны быть сотни миллионов пользователей. Также необходимо разработать абонентское устройство, которое стоило бы не более $100-150, что пока невозможно. При этом тарифы на связь должны быть сопоставимыми с тарифами сотовых операторов", - рассказал он.

Буйдинов отметил также, что система связи, в составе которой тысячи спутников, должна быть абсолютно глобальной. "При этом 50% населения планеты живет в двухсоткилометровой зоне побережья или 70% мирового населения проживают на 7% территории. Выходит, покрывая весь мир интернетом, эффективность будет достаточно низкой из-за недостаточного числа пользователей. Там же, где плотность населения высокая, есть и большой спрос, и платежеспособное население, и, соответственно, присутствие наземных операторов мобильной связи, которые к тому времени перейдут на новый стандарт 5G", - рассказал он.

"Коммерчески вернуть средства, которые будут потрачены на такую систему, вряд ли получится с учетом того спроса, который она сможет вызвать. Но технически подобная система реализуема уже на сегодняшнем уровне технологий", - считает Буйдинов.

Британская компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

"Космическая связь" - российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. В хозяйственном ведении компании находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L-диапазонах.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
ИТ
Союз РН
Похожие новости
12.07.2018
Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"
04.07.2018
Полетали и хватит
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
14.02.2018
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур
12.02.2018
Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч