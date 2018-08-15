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15.08.2018
ТАСС

"Космическая связь" рассматривает возможность использования спутников на низких орбитах

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Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В компании отметили, что привлекают кредиты на строительство и запуск спутников связи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Компания "Космическая связь" прорабатывает различные варианты построения спутниковых систем связи, в том числе и на низких орбитах. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи компании Евгений Буйдинов.

"Мы прорабатываем различные варианты систем спутниковой связи, на сегодняшний день самой коммерчески выгодной услугой останется предоставление связи с использованием спутников на геостационарных орбитах. В то же время мы смотрим и на низкоорбитальные системы, и рассматриваем различные сегменты рынка. Например, мы детально рассматриваем рынок интернета вещей, этот проект может быть реализован с использованием аппаратов на низких околоземных орбитах", - рассказал он.

Буйдинов рассказал, что компания строит космические аппараты связи, в том числе за счет привлечения кредитных средств.

"Мы осуществляем нашу деятельность на основе долгосрочного планирования. Предприятие имеет хорошую кредитную историю и ведет успешную коммерческую деятельность, поэтому банки нам доверяют. Проблем с привлечением кредитов под строительство космических аппаратов у предприятия нет", - сказал он.

14.08.2018
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