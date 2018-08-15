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15.08.2018
ТАСС

Страны СНГ обсудят развитие объединенной системы ПВО в Минске

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Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Участники заседания также рассмотрят результаты деятельности Координационного комитета в текущем году, заявили в Минобороны России

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ обсудят на заседании Координационного комитета при совете министров обороны Содружества. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ станут одной из тем обсуждения в ходе проведения 49-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ, которое пройдет 14 августа в Минске", - сообщили в российском военном ведомстве.

В заседании комитета примут участие делегации от оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса России, руководители базовой организации государств СНГ в области исследования проблем ПВО.

"Участники заседания также обсудят результаты деятельности Координационного комитета в текущем году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2019 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО", - резюмировали в Минобороны.

14.08.2018
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принадлежат ТАСС
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