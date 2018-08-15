Уничтожение крылатых ракет отработают на учениях в Сибири

Из средств противовоздушной обороны будут задействованы ЗРК "Бук-М2", ПЗРК "Верба" и зенитные установки ЗУ-23-2

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше тысячи военнослужащих соединений и подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, отработают уничтожение крылатых ракет во время стартовавшего полевого лагерного сбора. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"В соединениях и подразделениях противовоздушной обороны в Сибири стартовал полевой лагерный сбор, в котором примут участие свыше тысячи военнослужащих. Главной задачей практических действий станет отработка действий по обнаружению и уничтожению малоразмерных высокоманевренных летательных аппаратов и крылатых ракет. Для этого военнослужащие будут использовать такое вооружение, как переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба", зенитная установка ЗУ-23-2 и зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, подразделения отработают учебно-боевые задачи по прикрытию военных объектов в условиях применения условным противником беспилотных летательных аппаратов.

"Полевой лагерный сбор продлится в течение недели. В нем будут задействованы свыше ста единиц специальной и военной техники", - пояснили в пресс-службе.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.