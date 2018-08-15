Войти
15.08.2018
ТАСС

Уничтожение крылатых ракет отработают на учениях в Сибири

142
0
0
ЗУ-23
ЗУ-23 прикрывает позицию ЗРС С-300.
Источник: s50.radikal.ru

Из средств противовоздушной обороны будут задействованы ЗРК "Бук-М2", ПЗРК "Верба" и зенитные установки ЗУ-23-2

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше тысячи военнослужащих соединений и подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, отработают уничтожение крылатых ракет во время стартовавшего полевого лагерного сбора. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"В соединениях и подразделениях противовоздушной обороны в Сибири стартовал полевой лагерный сбор, в котором примут участие свыше тысячи военнослужащих. Главной задачей практических действий станет отработка действий по обнаружению и уничтожению малоразмерных высокоманевренных летательных аппаратов и крылатых ракет. Для этого военнослужащие будут использовать такое вооружение, как переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба", зенитная установка ЗУ-23-2 и зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, подразделения отработают учебно-боевые задачи по прикрытию военных объектов в условиях применения условным противником беспилотных летательных аппаратов.

"Полевой лагерный сбор продлится в течение недели. В нем будут задействованы свыше ста единиц специальной и военной техники", - пояснили в пресс-службе.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-М2
Верба ПЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
22.02.2017
"Ратники" идут
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
12.03.2015
Глобальному удару - ответ по существу
27.12.2017
Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч