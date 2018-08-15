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15.08.2018
ТАСС

Пять радиолокационных станций "Гармонь" поступили в Центральный военный округ

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Переносная РЛС "Гармонь"
Переносная РЛС "Гармонь".
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Станция способна засекать воздушные цели на высоте до 10 км со скоростью движения 700 м/с в радиусе 40 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Новые радиолокационные станции "Гармонь" системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, а также в Туве и Таджикистане. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

Новая малогабаритная радиолокационная станция обеспечивает слежение и контроль за воздушной обстановкой. "Она предназначена для обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и даже крылатых ракет. Станция способна засекать воздушные цели на высоте до 10 тыс. м со скоростью движения 700 м/с в радиусе 40 км", - уточнили в пресс-службе.

Небольшие размер и вес станции позволяют обеспечивать ее оперативную доставку в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной и горной местности.

14.08.2018
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