На форуме "Армия-2018" обсудят проблемы нацбезопасности в Арктике

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Межведомственное сотрудничество в обеспечении безопасности в Арктике обсудят на форуме "Армия-2018", который пройдет 21-26 августа 2018 года в парке "Патриот" во Владивостоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках программы участники форума обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Арктике, а также геополитические аспекты развития региона. Отмечается, что роль ВС РФ в освоении заполярных территорий будет затронута во время круглого стола, организатором которого выступает Военная академия Генштаба ВС РФ.

"Отдельное место будет отведено дискуссии, посвященной межведомственному взаимодействию при решении задач обеспечения безопасности в Арктическом регионе и развитию международного сотрудничества в противовес угрозе возрастания милитаризации Арктики. Для решения проблемы международно-правового регулирования деятельности государств в этом регионе специалисты изучат угрозы национальной безопасности и историю их зарождения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ВС России в рамках поставленных задач уделят внимание перспективам развития и текущему состоянию отечественного атомного ледокольного флота. Планируется, что на него планируют возложить задачи по обеспечению безопасности в Арктике и безопасности строительства "Северного широтного хода".

"Не обойдут вниманием и полярную авиацию, играющую важную роль в достижении национальных интересов России в регионе, и, учитывая ее современное состояние, определят дальнейшие направления развития", - добавляется в сообщении.