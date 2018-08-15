Войти
15.08.2018
РИА Новости

На форуме "Армия-2018" обсудят проблемы нацбезопасности в Арктике

142
0
0
Льды Арктики. Архивное фото
Льды Арктики. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / ykumsri

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Межведомственное сотрудничество в обеспечении безопасности в Арктике обсудят на форуме "Армия-2018", который пройдет 21-26 августа 2018 года в парке "Патриот" во Владивостоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках программы участники форума обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Арктике, а также геополитические аспекты развития региона. Отмечается, что роль ВС РФ в освоении заполярных территорий будет затронута во время круглого стола, организатором которого выступает Военная академия Генштаба ВС РФ.

"Отдельное место будет отведено дискуссии, посвященной межведомственному взаимодействию при решении задач обеспечения безопасности в Арктическом регионе и развитию международного сотрудничества в противовес угрозе возрастания милитаризации Арктики. Для решения проблемы международно-правового регулирования деятельности государств в этом регионе специалисты изучат угрозы национальной безопасности и историю их зарождения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ВС России в рамках поставленных задач уделят внимание перспективам развития и текущему состоянию отечественного атомного ледокольного флота. Планируется, что на него планируют возложить задачи по обеспечению безопасности в Арктике и безопасности строительства "Северного широтного хода".

"Не обойдут вниманием и полярную авиацию, играющую важную роль в достижении национальных интересов России в регионе, и, учитывая ее современное состояние, определят дальнейшие направления развития", - добавляется в сообщении.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Похожие новости
10.08.2018
Россия выводит на международный рынок новый ЗРК "Тор-Э2", он может интегрироваться с натовскими системами ПВО
24.07.2018
На сайте Минобороны России открыта аккредитация представителей СМИ для участия в МВТФ "Армия-2018"
10.07.2018
Количество боевой техники, участвующей в динамическом показе на МВТФ "Армия-2018", будет увеличено
28.06.2018
В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны
18.06.2018
Арктический вариант Ми-8АМТШ-ВА будет показан на форуме "Армия-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч