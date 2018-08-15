Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва готова доказать Вашингтону, что новые российские вооружения не подпадают под договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА Новости первый зампред комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

При этом, по словам Серебренникова, в Вашингтоне не хотят принимать никакие доводы.

"Возможно, российская сторона предоставит дополнительные материалы, но мне это уже напоминает бесконечный разговор слепого с глухим. Надеюсь, что аргументы будут восприняты, но надежды все меньше", - заявил он.

Также сенатор прокомментировал решение Вашингтона заморозить сотрудничество в рамках Договора по открытому небу, "пока Москва не вернется к его соблюдению". По мнению Серебренникова, обвинения необоснованны.

"Россия поступает в полном соответствии с договоренностями и их сроками - так же, как и с договором об уничтожении химоружия", - заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019-й финансовый год. В нем говорится, что Вашингтон обсудит, подпадают ли под СНВ-3 межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард".