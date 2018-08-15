Эшелоны целятся в небо

Реализованный вариант структуры ВКС обеспечивает минимум необходимых преобразований и полное сохранение системы управления

Угрозы военной безопасности Российской Федерации резко возросли. Руководство США проводит целенаправленную политику, направленную на доминирование в воздушно-космической сфере, создает условия для реализации эффективных обезглавливающего и разоружающего ударов.

Наращиваются арсеналы ядерных средств, в первую очередь крылатых ракет, не подпадающих под договорные ограничения. Совершенствуются средства воздушного нападения в обычном оснащении. Их дальность позволяет достигать всех назначенных объектов на территории нашей страны. Разворачивается эшелонированная система стратегической ПРО. Создаются новые, перспективные средства вооруженной борьбы в воздухе и космосе, после 2020 года ожидается поступление на вооружение противника гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР).

В этих условиях, исходя из структурных преобразований ВС РФ, руководство страны решает создать новый вид – Воздушно-космические силы.

На плечах "Атлета"

“Важная задача – увеличение количества научных сотрудников в структурах НИО до 40 процентов от общей численности персонала”

Рациональная структура войск воздушно-космической обороны предложена в ходе комплексных НИР, к основным из которых относятся "Резьборез" и "Атлет-2014", с привлечением широкой кооперации НИУ и ввузов. Военно-научное обоснование мероприятий по созданию нового вида ВС проводилось рабочей группой, сформированной по указанию начальника Генерального штаба. В нее вошли представители ГШ ВС РФ, органов военного управления видов и родов войск Вооруженных Сил, руководители научно-исследовательских организаций Минобороны России, ветераны Войск ПВО, ВВС, Космических войск. Группа руководствовалась основными требованиями: структура ВКС должна обеспечить в полном объеме решение всех задач ВКО, определенных указом президента РФ от 2012 года, и учитывать перспективную техническую основу ВКО, разрабатываемую в системных ОКР.

Для апробации предложенного варианта оргструктуры ВКС в 2014 году проводилась исследовательская командно-штабная военная игра "Осень-2014".

Реализован вариант организационной структуры ВКС до 2018 года, в соответствии с которым этот вид Вооруженных Сил включает в себя войска (силы), входившие в состав ВВС и Войск ВКО. Это обеспечило минимизацию необходимых преобразований, максимальное сохранение существующей системы управления и решение возложенных задач.

В соответствии с руководящими документами система ВКО РФ должна быть нацелена на решение трех групп задач:

участие в обеспечении стратегического ядерного сдерживания;

борьба с СВКН противника в военных конфликтах локального (регионального) масштаба;

охрана госграницы в воздушном пространстве и контроль порядка его использования, а также космического пространства.

Система ВКО должна состоять из четырех подсистем: разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления сил и средств воздушно-космического нападения, управления, всестороннего обеспечения.

Рабочая группа предложила по мере развития технической основы, реализуемой в создаваемой системе ВКО по программам системных ОКР, провести дальнейшее поэтапное развитие структуры ВКС, гарантирующее единство ответственности за строительство и применение войск ВКО.

Развитие системы ВКО РФ требует решения ряда задач. Остановлюсь на некоторых.

Подсистема разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, снабжающая Верховного главнокомандующего достоверной информацией, – важнейшая по определению. Она должна вносить существенный вклад в усиление структур стратегического ядерного сдерживания, обеспечивая обнаружение разоружающего и обезглавливающего ударов СВКН.

Одним из основных направлений совершенствования технической основы этой подсистемы является ее эшелонированное построение. Оно предусматривает включение элементов космического, воздушного, наземного и морского базирования различной ведомственной принадлежности, объединенных единой системой сбора и обработки данных. Это позволит гарантировать выполнение требований по времени выдачи и достоверности информации предупреждения. Состав средств разведки по эшелонам должен определяться с учетом характера возможных действий СВКН противника, климатических и геофизических особенностей на конкретном воздушно-космическом направлении.

Проведенные исследования показали, что эшелонированное построение подсистемы с использованием средств радио-, радиотехнической, космической разведки и предупреждения об ударах СВКН, РЛС ЗГО, а также РЛС РТВ и АК РЛДН, составляющих соответственно стратегический, оперативный и тактический эшелоны, позволяет в полном объеме выполнить предъявляемые требования.

Подсистема поражения и подавления СВКН должна быть способна осуществлять непосредственное силовое воздействие на средства воздушно-космического нападения противника. Следует подчеркнуть, что основное направление ее развития тоже эшелонированное построение, обеспечивающее воздействие на СВКН на максимальной протяженности их полета, устойчивость к противодействию высокоточным оружием и средствами РЭБ. Как показывают исследования, это возможно только в случае, если подсистема поражения и подавления будет включать различные средства космического, воздушного, наземного и морского базирования.

Подсистема управления представляет совокупность органов и пунктов управления, средств автоматизации и систем связи, обеспечивающих единое оперативное (боевое) управление войсками, силами и средствами, решающими задачи ВКО.

Для обеспечения автоматизированного управления ВКС и ВКО РФ во все периоды деятельности войск создается программно-аппаратный комплекс Центра управления ГК ВКС (ПАК ЦУ ГК ВКС).

Престиж военной науки

ПАК ЦУ ГК ВКС должен быть образован в два этапа:

первый – создание опытного образца в составе, обеспечивающем автоматизацию деятельности должностных лиц дежурной смены ЦУ ВКС и ГК ВКС, а также информационное обеспечение НЦУО РФ;

второй – наращивание функциональных возможностей и состава опытного образца.

К основным направлениям совершенствования подсистемы управления ВКО следует отнести:

разработку (модернизацию) средств автоматизации КП различных звеньев управления, в том числе создание новых технических, обеспечивающих совместную обработку информации о СВКН для формирования сигналов предупреждения;

оснащение средствами связи и автоматизации командно-сигнального тракта пунктов управления ВКО всех уровней;

создание единой сети обмена данными в реальном времени;

увеличение пропускной способности и количества направлений обмена системы связи;

развертывание системы подвижных полевых автоматизированных пунктов управления и узлов связи, совершенствование протоколов функционального взаимодействия.

Не менее важная и актуальная задача – повышение роли институтов МО РФ в выполнении системных проектов. В настоящее время промышленность реализует их с большими трудностями, сроки порою не выдерживаются, качество научно-технической продукции зачастую оставляет желать лучшего.

Как показывает исторический опыт, участие НИО Минобороны в выполнении системных проектов обеспечило успех при создании таких сложнейших средств обороны страны, как система зенитной ракетной обороны Москвы и Московского промышленного района С-50, СПРН, РКО и ПВО страны в целом.

Решение этой задачи, кроме повышения эффективности системных исследований, укрепления материально-технической базы НИО МО РФ, также позволит поднять престиж и привлекательность научной работы в НИО военного ведомства у гражданского персонала и особенно молодежи, создаст условия для существенного повышения материальной заинтересованности сотрудников в результатах своей деятельности.

Сохранение и развитие научного потенциала и научных школ не менее важная задача, требующая своего решения.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу закон "Об образовании в Российской Федерации" (ФЗ № 273), предопределивший разрушение существовавшей системы подготовки научных кадров высшей квалификации не только в военной сфере, но и в других ведомствах. Он породил массу проблем.

Для восстановления и развития системы подготовки и восполнения научных кадров высшей квалификации необходимо внести изменения в этот закон, направленные на:

восстановление в НИО адъюнктуры, как основы системы подготовки высококвалифицированных ученых из военнослужащих;

возвращение права представления научных сотрудников к присвоению ученых званий доцента и профессора по специальности, а также возможности приема экзаменов кандидатского минимума.

Другая важная задача – увеличение количества военнослужащих – научных сотрудников в структурах НИО до 40 процентов от общей численности персонала и повышение их штатных категорий до уровня не ниже, чем в вузах Минобороны России.

Своевременное решение этих задач должно обеспечить эффективное парирование угроз военной безопасности России в воздушно-космической сфере.

#Воздушно-космические силы #ПАК ЦУ ГК ВКС

Сергей Ягольников, руководитель отделения воздушно-космической обороны Академии военных наук, генерал-майор

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года