Войска неприемлемого ущерба

Какими должны быть российские Вооруженные Силы

О необходимой численности российских Вооруженных Сил в нашем обществе активно спорят. Либеральная часть политической и научной элиты доказывает, что вполне достаточно 600–800 тысяч человек.

Цифры обосновываются ссылками на численность ВС других государств мира, прежде всего европейских, а также ограниченностью материальных возможностей государства. Сегодня, когда военный бюджет достиг достойных размеров, экономию на нем как оправдание малочисленной армии, о чем говорят либералы, нельзя считать веским основанием. Вряд ли можно признать корректными и сравнения с ВС наших западных соседей – слишком различны условия обеспечения военной безопасности, ведь по территории Россия больше, чем все страны Европы, вместе взятые.

Возникает естественный вопрос: а какими все-таки должны быть наши Вооруженные Силы по численности, структуре, оснащенности вооружением и военной техникой.

Выработка облика ВС РФ, как, впрочем, и любой другой армии мира, вопрос достаточно сложный. Каждая страна использует для этих целей свои подходы, и Россия не исключение. Методология выработки облика ВС достаточно сложна. Приходится учитывать множество факторов и условий, влияющих на решение задач обеспечения национальной безопасности. Однако ВС любой страны по сути не что иное, как организационно-техническая система, предназначенная для решения определенного круга задач. В этом смысле для обоснования пусть даже на уровне грубых оценок облика ВС любой страны вполне применимы методические подходы, которые используются для определения состава и структуры всякой крупной системы, в том числе гражданского предназначения.

Первые шаги руководителя

“Приз за разгром России – мировое господство. Поэтому западные и транснациональные элиты готовы на огромные жертвы”

С чего начинает разумный человек, создавая промышленное предприятие, торговый комплекс, объект образования, здравоохранения или нечто подобное? С определения целей и задач. При этом первые отражают общий конечный результат функционирования системы, а вторые детализируют их, раскрывая нюансы и грани.

Следующим этапом организатор анализирует условия, в которых ему предстоит работать. Здесь он выделяет среду функционирования, особенности объекта воздействия или обслуживания, характер влияния на свою организационно-техническую систему вышестоящих по иерархии органов и структур, а также институтов обеспечения и взаимодействия. Проведя эту важную и достаточно объемную работу, толковый созидатель или реформатор берется за ключевое звено – определение путей, методов и способов решения задач, ведущих к достижению целей. В итоге становится полностью понятно, как должна работать система. Это уже позволяет ему сделать следующий шаг и установить, какие силы, ресурсы и средства следует привлечь для ее функционирования, чтобы реализовать наиболее целесообразным образом с минимальными затратами избранную технологию. Остается определить, как эти элементы структурировать, организовать управление и обеспечение всем необходимым. В итоге руководитель получает организационно-техническую систему, которая позволит ему достичь поставленных целей с минимальными расходами и наибольшей выгодой или выигрышем. Владельцы торговых сетей, расширяя их, также опираются в явном или опосредованном виде на такую же методику. Примеров можно привести еще много. Констатируем главное: такой подход вполне позволит определить, опираясь исключительно на общедоступную информацию, целесообразный облик любой армии мира, в том числе российской.

На страже большого куша

Применительно к ВС РФ такая методика, естественно, будет иметь свою специфику. Поэтому работа по определению облика Вооруженных Сил начинается с анализа геополитической ситуации, регионального международного положения страны и наметившихся тенденций ее изменения вплоть до долгосрочной. Особое внимание обращается на интересы мировых центров силы и конкретного государства, в нашем случае – России. Итогом должна стать полная картина характера (в частности глубины) различных межгосударственных противоречий с выделением таких, которые могут привести к вооруженным конфликтам. На этой основе определяются существующие и перспективные военные угрозы, которые необходимо парировать. При этом оценивается их реализуемость с учетом комплекса предпринимаемых государством мер противодействия. Важный элемент – определение источника военных угроз – стран или транснациональных структур и организаций. Делается оценка их потенциала, возможностей по ведению различных форм вооруженного противоборства, пространственного и временного размаха действий. На этом этапе очень значимо определение так называемого неприемлемого ущерба для источников военных угроз. Но стоит напомнить, такой ущерб не является чем-то незыблемым, раз и навсегда данным. Изменение геополитических и региональных международных условий, внутренней обстановки влияет на ситуацию в широких пределах. Неприемлемый ущерб напрямую связан с ожидаемым выигрышем в случае успеха нападения. Если куш невелик, агрессор много раз подумает, а стоит ли затевать драку. Это, правда, не относится к России. Приз за ее разгром – мировое господство. Поэтому западные и транснациональные элиты готовы на огромные жертвы. Но к этому не готовы народы стран Запада. В этом их беда.

В итоге определяются цели строительства и развития ВС. При этом надо подчеркнуть, что Вооруженные Силы решают задачу защиты страны от угроз исключительно военными методами. Часто можно услышать от некоторых политиков и даже отдельных "экспертов", что врага надо побеждать невоенными методами и ВС должны готовиться именно к таким действиям, а не к вооруженной борьбе, пусть даже и в иных формах, чем ранее. Заметим, что войны ведутся не армиями, а государствами и в таком противостоянии дипломатическая, экономическая, информационно-психологическая и иная борьба – прерогатива соответствующих структур. ВС сосредотачиваются на вооруженном противоборстве. Причем не одни – в нем, помимо ВС, участвуют и другие компоненты военной организации государства, в частности спецслужбы и МВД. Так что не надо "вешать" на ВС те вопросы, которые их не касаются. Здесь, кстати, уместно заметить, что если противоречия, вызывающие межгосударственный конфликт, достигли критического уровня, никакие дипломатические усилия и уговоры, экономические санкции или наоборот посулы, информационное давление не повлияют на решимость агрессора в решающей степени. Таким фактором может стать только военная мощь государства, в частности боевой потенциал его ВС. Да часто и невозможно без грубой, убойной силы отразить агрессию, например, "бородатых" фанатиков. Таких останавливает только пуля или снаряд.

Далее определяются возможные способы и формы реализации военных угроз. Это необходимо для корректного формулирования задач ВС. Здесь обращается внимание на способы и формы развязывания агрессии и ведения военных действий, особенности применения ВС в целом и отдельных видов и родов войск. Анализируются вероятные, применяемые источниками угроз ВВТ, условия, в которых ожидается переход к применению того или иного оружия. При этом особое внимание обращается на цели и условия применения наиболее опасных видов, в частности ОМП. Надо помнить, что далеко не только ядерное оружие относится к средствам массового поражения. США сегодня продолжают разработку биологического оружия. Это хорошо известно из различных источников. А химическое оружие США и их союзники пока даже не удосужились уничтожить в соответствии с международными договорами. Их "гибридные армии" – иррегулярные формирования, развернутые в разных странах, против которых ведутся войны, активно применяют химическое оружие, пока главным образом в пропагандистских целях, как провокацию, для оправдания вмешательства США в конфликт своими регулярными ВС. Однако в дальнейшем это может стать и непосредственно боевым применением.

В результате всей этой работы сформируется основа для определения задач ВС по обеспечению национальной безопасности, а также методов, способов и форм их решения. Задачи Вооруженных Сил определяются на мирное и военное время. Они должны формулироваться максимально конкретно, вплоть до определения числовых показателей – критериев уровня их решения.

Для определения методов, способов и форм решения задач необходимо определить допустимый расход сил, средств и ресурсов государства на национальную безопасность, в частности на строительство и развитие ВС. С учетом ранее проведенной работы, задач и ограничений в тратах общества на оборону устанавливаются наиболее целесообразные методы обеспечения национальной безопасности, в частности военной. При этом определяется возможность применения различных видов вооружений и условия их ввода в действие. Особенно детально прорабатывается вопрос применения ядерного оружия. Далее устанавливаются организационные формы реализации этих способов действий.

По собственному опыту

Таким образом основа для расчета потребного боевого состава и численности ВС сформирована. Боевой состав определяется, исходя из требования обеспечить возможность окончания возникшей войны или разрешения вооруженного конфликта с приемлемым для страны исходом. При этом особое внимание обращается на временные показатели: быстроту создания нужной группировки, ее развертывания в район боевых действий и урегулирования конфликта в сроки, позволяющие исключить его эскалацию в более крупный, или появление неприемлемых побочных эффектов – международных, внутренних социально-политических и экономических. Определяется потребный состав соединений и частей постоянной готовности (ПГ) и кадрированных. По моему частному мнению, при значительных ограничениях на численность ВС мирного времени целесообразно изыскивать возможность увеличения доли соединений и частей кадра, не в ущерб, конечно, оперативности создания группировки в необходимые сроки. Правда, вопрос этот касается главным образом сухопутных войск. ВМФ, ВКС и РВСН в основном представляют собой виды ВС постоянной готовности.

“Одной из важнейших задач с началом войны или вооруженного конфликта станет территориальная оборона прилегающих территорий”

Работа завершается определением состава и численности соединений тыла, предназначенных обеспечивать боевые действия оперативных группировок войск и сил. Следует отметить, что одной из важнейших задач с началом войны или вооруженного конфликта станет территориальная оборона прилегающих территорий. Эта достаточно сложная задача. В частности, как показал опыт первой и второй чеченских войн, полноценно решить ее не удалось, иначе трагедий Буденновска и других подобных им не было бы. С определением состава группировок с учетом характера боевых действий могут быть уточнены формы их применения.

Наконец, появляется возможность перейти к определению облика ВС. Прежде всего обращаем внимание на функциональную структуру ВС. Под ней понимается выделение в ВС составных частей, призванных решать группу специфических задач, позволяющих достичь одной из целей существования ВС. В открытой печати уже давно гуляют два понятия, применительно к российским ВС – Силы общего назначения (СОН) и Силы стратегического сдерживания (ССС). Это и есть две функциональные компоненты наших ВС. Такие же, но под иным наименованием имеются в ВС всех стран, имеющих ядерное оружие – США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль и Пакистан, а теперь еще и КНДР. Однако изменение характера вооруженной борьбы в современных условиях может потребовать уточнения и этой устоявшейся в прошлые десятилетия структуры в направлении увеличения количества функциональных компонент. Так что рассматривать эту структуру как незыблемую сегодня уже нельзя.

Далее может быть уточнена (если в этом есть необходимость) структура видов и родов войск ВС. Необходимость в этом возникает в случае радикального изменения характера вооруженной борьбы, появления новых ВВТ. Примером может служить создание ВКС России, поводом к чему, в частности, могло послужить появление средств ПВО-ПРО и самолетов истребительной авиации, способных эффективно вести борьбу не только в воздушным пространстве, но и в ближнем космосе. Безусловно, свою роль сыграло радикальное повышение значения орбитальных средств в борьбе в воздухе, на земле и на море. С учетом оперативных показателей могут быть уточнены типовые формирования войск и сил различного уровня: тактического, оперативного и оперативно-стратегического.

Становится более или менее ясен потребный боевой и численный состав ВС военного времени. А с учетом возможностей по развертыванию соединений и частей кадра – и мирного времени. На основе всех этих данных разрабатывается состав и структура системы управления и всестороннего обеспечения ВС. Такова в основных чертах методология, с опорой на которую мы сможем, пусть в грубом приближении, обосновать целесообразный облик наших ВС. Стоит еще раз подчеркнуть: ни на одном из приведенных этапов этой работы нет ссылки на опыт других стран или подобную этому иную глупость. Каждая страна уникальна и потому имеет свои, только ей присущие ВС. В истории, да и сегодня нет ни одной армии в мире, которая была бы похожа даже в основных чертах на любую иностранную. Требовать строить наши ВС по заемным клише может только глупец или враг.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года