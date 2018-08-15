Т-90 – гарант мира в тропиках

Уганде и Танзании расхотелось мериться силами в открытом бою

Армии государств Тропической Африки традиционно невелики, крайне архаичны и обладают очень низкой боеспособностью.

В 1978–1979 годах Вооруженные Силы Уганды были полностью разгромлены танзанийскими. До этого, в 1976-м, страна лишилась ВВС после израильского рейда на Энтеббе, что и способствовало впоследствии поражению от южного соседа. Тем не менее на сегодня здесь весьма мощные по африканским меркам ВС, достаточно успешно участвовавшие в войне на территории ДРК (Заира) и в других конфликтах на континенте.

Кампала с танковой армадой

В России военное ведомство Уганды закупило вооружения, не имеющие аналогов во всей Тропической Африке – танки Т-90 и истребители-бомбардировщики Су-30.

Армия не делится на виды, ВВС в организационном отношении – часть сухопутных войск. В их составе пять дивизий и две бригады (бронетанковая и артиллерийская).

“После израильского рейда на Энтеббе угандийская армия лишилась всей своей авиации”

Танковый парк Уганды – один из крупнейших в Африке. И состоит в основном из российских и советских машин. Это 44 новейших Т-90, до 16 старых Т-54 и до 183 Т-55, от 20 до 50 легких ПТ-76. Есть минимум пять современных китайских Туре 85. Возможно, остаются в строю и на хранении танки времен Второй мировой: до 12 американских М4 "Шерман", до 10 советских Т-34-85. Насчитывается порядка 250 БРМ: советские БРДМ-1 и БРДМ-2 – до сотни тех и других, примерно 40 южноафриканских "Иланд", до 15 английских "Феррет". На вооружении состоит 31 советская БМП-2 и до 250 БТР и бронеавтомобилей (32 российских БТР-80А, до 36 чешских ОТ-64, 19 французских АСМАТ "Бастион", 15 американских "Кугар", южноафриканские "Мамба", "Буффало", RG-31 "Ньяла", RG-33, "Касспир" – от полутора до четырех десятков каждой модели). Возможно, остаются в строю или на хранении до 60 крайне устаревших советских БТР-40, до 74 БТР-152 и до 15 БТР-60.

Артиллерийский парк включает 6 израильских САУ ATMOS-2000 (155-мм гаубица в кузове грузовика), 47 буксируемых орудий (советские Д-30 и М-30, израильские М-839), 78 минометов (югославские М-69, советские 2Б11, израильские "Кардом"), 26 РСЗО (10 советских БМ-21, 10 северокорейских БМ-11, 6 чехословацких RM-70). Имеется 12 советских ПТРК "Метис" (болгарского производства).

Наземная ПВО включает 200 советских ПЗРК "Стрела-2" и 20 зенитных автоматических орудий 61-К.

В авиации насчитывается 6 новейших российских истребителей-бомбардировщиков Су-30 и до 5 старых советских МиГ-21 (до 3 бис, до 2 УМ; еще до 2 бис, 1 МФ, 2 УМ на хранении); 2 МиГ-23МС и 2 МиГ-17 находятся на хранении. На вооружении 7 транспортников: американский L-100-30 (1), "Гольфстрим-550" (1), "Цессна-172" (2), "Цессна-208" (2), китайский Y-12-IV. До 4 американских С-47 на хранении. Из 12 учебных самолетов – 8 чехословацких L-39Z и 4 итальянских SF-260W (еще 1 на хранении), все их можно использовать как легкие штурмовики. На хранении могут находиться французские AS-202 (1) и СМ-170 (до 9). Вертолеты: 5 боевых Ми-24 (плюс один на хранении), до 30 многоцелевых и транспортных (итальянский AW-109SP, порядка 10 российских Ми-17, 5–7 американских "Белл-206", до 2 "Белл-412 и "Белл-205", 5 UH-1Н).

Дар-эс-Салам с китайской поддержкой

Бывший обидчик Уганды армия Танзании с 70-х годов является важнейшим партнером Китая в Африке, получая из КНР достаточно современную технику. Значительные объемы вооружений танзанийцы приобретали в СССР, имеется у них и некоторое количество английской и американской техники.

Танзанийские Сухопутные войска делятся на 5 военных зон: Северную (штаб Аруша), Южную (Сонгеа), Западную (Табора), Восточную (Дар-эс-Салам), Островную (Занзибар). В их составе пять пехотных бригад: 101-я (Занзибар), 202-я (Табора), 302-я (Дар-эс-Салам), 303-я (Аруша), 401-я (Сонгеа). Кроме того, имеется три полка: 379-й артиллерийский и 672-й зенитно-ракетный (Занзибар), 601-й инженерно-саперный (Нгеренгере), а также 63-я транспортная эскадрилья (Дар-эс-Салам).

Танковый парк состоит из устаревших машин, но по африканским меркам довольно велик. Это 32 советских Т-55, 30 китайских модернизированных Туре 59G, 30 легких Туре 62 и 40 Туре 63 (в том числе 10 Туре 63А), 36 английских "Скорпионов". Имеется до 70 БРМ (от 24 до 40 БРДМ-2, до 30 БРДМ-1) и до 90 БТР (до 30 БТР-152 и до 25 аналогичных китайских Туре 56, 20 старых Туре 63, 10 современных Туре 92А и 4 ZFB-05, 5 южноафриканских "Касспир").

Весьма мощной по региональным критериям выглядит танзанийская артиллерия. В ее составе 10 новейших китайских САУ (штурмовых орудий) Туре 07Р (РLL-05), более 300 буксируемых орудий (советские ЗИС-3, Д-30, М-46, китайские Туре 56, Туре 54-1, Туре 59-1), около 500 советских минометов и 70 РСЗО (58 советских БМ-21, 12 китайских А-100, скопированных с нашего "Смерча"). Имеется 96 ПТРК – 24 американских "Драконов", 72 советских "Малюток". Войсковая ПВО включает несколько новейших китайских ЗРК FB-6, 42 советских ПЗРК "Стрела-2М" и 128 зенитных орудий (36 ЗУ-23-2, 92 61-К).

В ВВС около 49 истребителей – до 10 китайских J-6 (в том числе 1–2 учебно-боевых JJ-6, копия МиГ-19; еще не менее 2 на хранении), до 23 J-7 (копия МиГ-21 и ее модификации – до 8 J-7I, до 2 JJ-7, 11 J-7TN, 2 JJ-7TN), до 16 советских МиГ-21МФ (в том числе 2 УМ). Относительно современны 11 J-7TN и два учебно-боевых JJ-7TN.

Транспортники: американские "Гольфстрим-550" (1), "Цессна-206" (1), "Цессна-208" (1), "Цессна-402" (1, еще 1 на хранении), РА-32 (1), 2 канадских DHC-8, китайские Y-8 (2), Y-12 (2) и Y-5 (1), голландские F-28 и F-50. На хранении 2 польских Ан-28, 2 английских HS-748 и, возможно, американские РА-23 и РА-28, 4 канадских DHC-5D, до 6 итальянских Р-149. Все учебные самолеты – китайского производства. Это до 4 очень старых JJ-5 (МиГ-17У), до 5 CJ-6 и 5 новых K-8. Кроме того, имеется 4 иорданских легких самолета SB-7L-360.

Вертолеты – американские АВ-206 (1) и АВ-412 (2). До 3 АВ205 и 1 "Белл-47", возможно, находятся на хранении.

Наземная ПВО оснащена советской и китайской техникой. Это шесть дивизионов ЗРК С-125 (24 ПУ), полк ЗРК "Куб" (12–20 ПУ), 4 китайских ЗРК FB-6А, 158 ПЗРК "Стрела-2", 50 "Игла-1", 100 китайских FN-6, 160 зенитных орудий (40 ЗУ-23-2, 120 61-К).

В штате ВМС 14 катеров: 2 торпедных типа "Хучуань", 10 сторожевых ("Нгунгури", пр. 037-1, "Мвитонго", "Шанхай", "Воспер" – по два каждого), 2 десантных "Ючин". "Восперы" – английского производства, остальные катера – собственной постройки и китайские.

Несмотря на традиционную африканскую архаичность, ВС Уганды и Танзании обладают значительным для своего региона потенциалом и в целом обеспечивают обороноспособность этих стран. Тем более что снова воевать между собой они явно не собираются.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года