Пехотинцы ее величества избавляются от оружия с большим весом

Британская пехота оптимизирует свое коллективное вооружение

Вооружение пехоты было больным местом Соединенного королевства на протяжении всего прошлого столетия. Известное выражение, что генералы готовятся к прошедшим войнам, в полной мере относится к британским стратегам.

Так, сочтя поле войны с бурами, что максимальный успех пехотинца обеспечивает оружие способное вести меткий огонь на большую дистанция, они вооружали своих солдат соответствующим образом. Так, автоматическое индивидуальное оружие английские пехотинцы получили только в конце 80-х годов прошлого столетия, наверно самые последние в Европе.

До этого в плотной застройке Белфаста "томми" приходилось сражаться с боевиками ИРА в городской застройке, где боестолкновения происходят в упор, с очень надежной самозарядной винтовкой L1A1, под мощный винтовочный патрон, способной поразить цель на дистанции с полкилометра, но весом в пять кило, длинной в 115 см, да еще и четырехкратным оптическим прицелом!

Только с 1987 года они получили автоматы L85. Которые, впрочем, заставили многих английских военных, с тоской вспоминать о прежнем "весле". Речь, впрочем, не о проблемной британской штурмовой винтовке. СМИ сообщают, что армия ее величества наконец дозрела до того шага, который был предпринят в большинстве ведущих и воюющих армий мира как минимум десятилетие назад.

Речь идет о замене некоторых образцов оружия пехотных подразделений уровня отделение – рота, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

Прежде всего, пехотинцы избавляются от 60-мм "ротного" миномета. Эффективность этого оружия в силу калибра не слишком высока, скорострельность низкая. А масса, как самого миномета, так и боеприпасов – значительна. Отметим, что минометы подобного калибра оставшись в специализированных частях, уже давно заменены в пехоте США, КНР, России и других стран АГС. Так и англичане, теперь будут использовать вместо них 40-мм автоматические гранатометы, или станковый реактивный гранатомет Карл Густав.

Кроме этого, британская пехота вполне предсказуемо отказывается от так называемого оружия поддержки L86A2 Light Support Weapon (LSW), которое предполагалось применять в качестве легкого пулемета или в качестве снайперской винтовки на ближних и средних дистанциях. Собственно говоря, это ни что иное, как L 85 с более длинным и тяжелым стволом, и с такими же многочисленными недостатками. Концептуально его можно сравнить с нашим РПК.

То есть выполнять функции пулемета или снайперской винтовки это оружие может с таким же успехом, разумеется, уступая нашему "недопулемету" в надежности и простоте. Вместо LSW британская пехота будет использовать винтовку L129A1, созданную на базе AR-10 под винтовочный патрон 7,62х51 мм НАТО.

Согласно западной классификации такое оружие называется не снайперским, а винтовкой "марксмана". То есть меткого стрелка, действующего непосредственно в боевых порядках пехоты, и осуществляющего ее огневую поддержку на средних дистанциях. Поскольку при таком использовании часто необходимо сделать несколько выстрелов в короткий промежуток времени, "марксманка" всегда самозарядная. Появление такого оружия в британской армии, где все стрелки вооружены винтовками с оптическим прицелом, а снайпер – всегда с "болтовиком" это изрядное отступление от традиций.

Избавляются британские пехотинцы так же от пулемета L110A3 LMG, более известного как FN Minimi. Основная причина списания - большой вес пулемета. Minimi выполненный под малокалиберный промежуточный патрон 5,56х45 НАТО весит, как нормальный единый пулемет, выполненный под винтовочный патрон, не обладая его мощностью. Что, учитывая специфику современных боевых действий, зачастую основанную на тактике малых групп, требующих максимальную мощь оружия при его легкости и компактности.

Таким образом, британские сухопутные войска, как и во многих других армиях, делают выбор в пользу мобильности и динамичности.

Борис Джерелиевски