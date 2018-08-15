Интеллект для самолета

Военная операция в Сирии показала всему миру феноменальные возможности российской вычислительной техники

Эффективность действий российской авиации в Сирийской Арабской Республике вызывает интерес не только у специалистов. Статья "Бомбы для халифата" получила многочисленные отклики и собрала более миллиона просмотров на сайте газеты. Особое внимание привлекает прицельно-навигационная система СВП-24, благодаря которой даже выпущенные в советское время неуправляемые авиабомбы стали поражать цели не хуже высокоточного оружия. При этом СВП-24 имеет очевидные преимущества и достоинства. В их числе, как нередко сейчас говорят, цена вопроса. И сравнение не в пользу высокоточного и весьма дорогостоящего оружия, как отечественного, так и зарубежного производства. "Военно-промышленный курьер" выяснил, в чем уникальность системы и как она разрабатывалась.

Подчеркнем: операция в Сирии стала настоящим испытанием на прочность и надежность для российской военной авиации. В том числе для проверенных, но серьезно модернизированных Су-24М. Достаточно сказать, что из 18 тысяч боевых вылетов на их долю пришлось более половины, а точность поражения целей стала феноменальной благодаря технологии специализированной вычислительной подсистемы – СВП-24 (в обиходе – "ГЕФЕСТ").

Изюминка технологии

Именно она помогла нашим Су-24, показавшим себя с лучшей стороны еще в Афганистане во времена СССР, обрести вторую молодость после его распада и производить прицельное бомбометание обычными свободнопадающими бомбами, для которых не важны ни дождь, ни снег, ни плохая видимость в очаге поражения. Сегодня электронная начинка, отвечающая за наведение и применение вооружения, полностью соответствует стоящим боевым задачам. Такая же система уже установлена на Су-33, Ту-22М и другие боевые авиационные комплексы. Самолет с такой системой может, не входя в зону поражения войсковых средств ПВО противника, производить бомбометание как с предельно малых, так и с больших высот, а также при выполнении свободного маневра, что значительно повышает выживаемость экипажа.

“Боевые возможности самолетов, оснащенных СВП-24, в сравнении с базовыми, возросли в три-четыре раза”

Изюминка системы в том, что она обеспечивает не самонаведение боеприпаса на цель, а выверенный вывод носителя в точку сброса и точное определение момента отцепки неуправляемых авиационных бомб. И этим принципиально отличается от американской JDAM: оружейники США устанавливают на бомбы комплекты, рассчитанные на одноразовое индивидуальное наведение на цель по данным GPS, а СВП-24 не имеет ограничений по применению неуправляемых средств поражения.

Специализированная вычислительная подсистема СВП-24 состоит из нескольких компонентов, размещенных как на борту самолета, так и на земле. Это позволяет не только производить навигационное бомбометание по заранее разведанной цели, но и осуществлять при необходимости перенацеливание в режиме реального времени с учетом изменения оперативной обстановки.

Комплекс взаимодействует с внешними наземными, воздушными и космическими системами, от которых получает необходимую информацию исходя из положения самолета в пространстве, его координат и параметров полета, а также данных о цели. Рассчитывает оптимальный момент сброса бомб, при этом отклонение от цели не превышает 15–20 метров.

Как конкретно все это работало? Для получения достоверной информации о местоположении террористов и результатах огневого поражения в САР были активно задействованы средства космической и воздушной разведки в лице беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Использовалась также агентурная информация, в том числе от сирийских правительственных войск.

Но СВП-24 обладает автономностью и собственными "мозгами". Система обеспечивает совмещение цели с местоположением носителя с поправкой на траекторию полета бомбы, рассчитываемую бортовым вычислительным комплексом с учетом ее баллистики, пространственного положения самолета с его полетными данными, метеоусловий и других параметров. В результате обычный боеприпас приобретает эффективность высокоточного оружия.

В боевой обстановке накладываются дополнительные факторы, существенно снижающие точность бомбометания: технические погрешности самого боеприпаса, точность определения координат цели, некорректная работа ГЛОНАСС, отсутствие полноты информации о метеорологической обстановке. С учетом названных факторов можно оценить точность боевого применения свободнопадающих бомб отклонением в 50–100 метров, а СВП-24 сокращает этот показатель до 15–20 метров.

Технология "ГЕФЕСТа" не только позволяет поражать цели свободнопадающими бомбами с точностью, сопоставимой с корректируемыми или управляемыми боеприпасами, но и может еще быстро перенацелить самолет и его вооружение прямо в полете сразу после получения данных разведки, скажем, с БЛА или от наземных источников через аппаратуру автоматизированного целеуказания из состава СВП-24, установленную в том числе и в комплексы разведки, управления и связи.

Начинали с нуля

Комплекс обеспечивает сопоставимость результатов применения свободнопадающих (обычных) авиабомб, в том числе с больших высот, с результатами высокоточных корректируемых средств поражения, а также межвидовое автоматизированное взаимодействие и целеуказание с земли, что позволяет поражать в одном полете несколько точечных целей, выявляемых в режиме реального времени. Этим достигнут колоссальный экономический эффект, ведь каждый боеприпас – десятки и сотни тысяч рублей.

"Мы занимаемся интеллектом боевой авиации, в том числе вертолетов, – говорит заместитель генерального директора ЗАО "ГЕФЕСТ и Т" генерал-лейтенант в отставке, заслуженный военный летчик СССР Дмитрий Ломако. – Начинали в 1996 году, в трудные для России и ее экономики времена, с тактико-технического задания от Минобороны по модернизации бортового и наземного оборудования самолета Су-24М, обусловленной известными событиями в Чечне. Еще на том этапе заложили возможность широкого модернизационного потенциала, что в последующем позволило модифицировать СВП-24 для установки на другие авиационные комплексы: Ту-22М3, Су-33, Су-25, частично на Ил-22 для коммутации потоков разночастотных радиостанций, ретрансляции и расширения поля сетецентрического управления войсками. Сейчас выполняем модернизацию СВП-24 на вертолете Ка-52".

Преемственность поколений – залог стабильности

"В чем наше преимущество?" – задается вопросом Ломако и сам отвечает на него. Главное достоинство в том, что CВП-24 позволяет экипажу концентрировать внимание на противнике, свободно маневрировать в пределах летно-технических характеристик самолета, строить скрытный маневр для выхода на цель, наносить внезапные удары. В бою это крайне важно, так как прямолинейность действий экипажа карается противником – ведет к гибели и самолета, и людей.

Единое программно-математическое обеспечение позволило разработать в инициативном порядке и предложить к использованию технологии СВП-24 для организации межвидового взаимодействия. В реальном масштабе времени, когда в бою стремительно меняется оперативно-тактическая обстановка и командиру необходимо принимать решение о перенацеливании для поражения вновь вскрытых объектов противника, дорога каждая секунда. Причем подавать команды голосом в таких ситуациях уже прошлый век (начинают действовать факторы времени, постановки радиопомех, демаскирования самолета). Не говоря о том, что в силу скоротечности полета (250 метров в секунду) самолет может не успеть нанести удар по цели в случае обмена информацией голосом. А СВП-24 позволяет вести информационный обмен между экипажем и пунктами управления и целеуказания в цифровом формате. Разработанная "ГЕФЕСТом" технология позволила создать и отработать протоколы информационного обмена, что открывает широкие перспективы для межвидового взаимодействия в едином цифровом поле, в том числе и с БЛА.

Как элемент разведывательно-ударного контура технология СВП-24 впервые связала ударные самолеты различного предназначения с разведывательными подразделениями и органами военного управления всех уровней в единую сетецентрическую систему автоматизированного межвидового взаимодействия. Боевые возможности самолетов, оснащенных СВП-24, в сравнении с базовыми возросли в три-четыре раза.

Кроме того, сокращен большой объем работ инженерно-технического состава, который участвует в подготовке ЛА к полету. В наземном и бортовом оборудовании СВП-24 реализован замкнутый цикл технической эксплуатации по состоянию бортовых навигационных датчиков из состава прицельно-навигационного комплекса. Данный подход повышает точность решения задач навигации и боевого применения, снижает трудоемкость и эксплуатационные расходы и допускает широкую унификацию для летательных аппаратов различного назначения.

Еще одно направление работ – сокращение ошибок летного и инженерного состава и минимизация влияния человеческого фактора. Благодаря внедрению автоматизированной системы подготовки полетных данных этот процесс сократился вдвое. Автоматизированная система эксплуатационного контроля помогает оперативно принимать решения соответствующим командирам о технической готовности самолета и экипажа к последующему вылету. Ранее это могло занимать часы, если требовалось выявить внезапно возникшую неисправность. Сейчас – три – пять минут. Включил, и программа сама определит отказ той или иной системы, прибора или датчика вплоть до указания места его нахождения.

И наконец, оценка действий экипажа по качеству, полноте, безопасности выполнения полетного задания и грамотной эксплуатации авиационной техники. Таких параметров (по работоспособности самолета и действий экипажа) в системе автоматизированного эксплуатационного контроля – около двух тысяч. Ни одна другая подобная разработка неспособна все это просчитать.

Вопреки обстоятельствам

Что показала война в Сирии? То, что 60 процентов боевых вылетов ударной авиации выполнили самолеты, оборудованные СВП-24. О многом говорят и результаты бомбометания. Точность попадания составила 95–97 процентов. Инновационная разработка предприятия доказала свою эффективность и высокую надежность в боевых условиях, получила блестящие отзывы как в России, так и за рубежом. Неудивительно, что по итогам работы изделия в боевых условиях генеральный директор – главный конструктор ЗАО "ГЕФЕСТ и Т" Александр Панин получил высокую награду.

“Бомбометание осуществлялось даже боеприпасами времен Второй мировой войны, самыми дешевыми, но точно в цель”

Высокую оценку СВП-24 дали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Заместитель главы военного ведомства, а ныне вице-премьер Юрий Борисов сказал так: "СВП-24 – хороший прибор. Он учитывает полетные данные самолета по скорости, высоте, перегрузке, пространственному положению, количество и типы средств поражения с их баллистическими характеристиками, климатические условия, вплоть до направления и скорости ветра, и сам рассчитывает время отцепки боеприпаса. Бомбометание порою осуществлялось даже боеприпасами времен Второй мировой войны, самыми дешевыми и изначально неуправляемыми, но точно в цель".

Проводя модернизацию самолетов ЗАО "ГЕФЕСТ и Т" в состоянии устанавливать комплекс СВП-24 на один борт в течение двух-трех недель.

Не забывают здесь и про наземное оборудование. Предприятие, которым руководит Александр Панин, ранее поставляло автоматизированную систему подготовки полетных данных, для целеуказания самолетам только в ВВС, а теперь уже и в Сухопутные войска, ВМФ и ВДВ. Система постоянно развивается.

Оборудованные ею самолеты прошли обкатку Сирией, заслужили уважение летного и инженерно-технического состава. Руководство фирмы и ее специалисты много работают в войсках, знают и успешно решают вопросы, возникающие при эксплуатации изделия.

Но генеральный директор считает, что, кроме всего прочего, надо постоянно смотреть вперед, в том числе уметь предугадывать все возможные варианты развития боевой обстановки и противодействия противника. Каким, например, окажется полет к цели управляемого боеприпаса (крылатой ракеты) под воздействием иностранного спутника? В принципе любая информационная система может быть подавлена другой, и над этой проблемой надо работать.

Боевые действия российских ВКС в Сирии оказались весьма эффективны, взвешивая каждое слово, говорит Александр Панин. Сегодня требуется уже не только точно попасть в цель, но и в строго заданное время, чтобы противник не успел сменить позицию. СВП-24 решает эту задачу, позволяет уверенно взаимодействовать в межвидовом пространстве. Образно говоря, "ГЕФЕСТ и Т" связал экипаж самолета с наземными операторами аппаратуры автоматизированного управления и целеуказания. Для наведения авиации у разведчика на руке крепится приборчик, с помощью которого (без голосовых сообщений) можно выдать координаты цели прямо на прицел экипажу подлетающего самолета.

"Мы получили реальную возможность проверить, каким должно быть межвидовое взаимодействие войск, – подводит черту под разговором генеральный директор. – Что, кстати, потребует пересмотра некоторых документов по межвидовому взаимодействию".

Конечно же, хотелось бы узнать, какова роль государства в выводе этой уникальной технологии на рынок? На него, понятное дело, нельзя обижаться. Но государство у нас олицетворяют обычно чиновники, которые далеко не всегда могут вникнуть в суть проблемы, оценить достоинства новых вооружений. В случае СВП-24 получилось так, как в свое время с приемом на вооружение РК "Искандер", ЗРПК "Панцирь-С1", других образцов техники с нелегкой судьбой. СВП-24 просто недооценили, и в серию была запущена другая система. Лишь война в Сирии поставила все точки над i.

Сейчас, судя по всему, проблемы позади. Министерство обороны расширяет закупки для войск СВП-24 и ее модификаций. Однако, к большому сожалению, существующая ныне система ценообразования, объявленная ее авторами "революционной" и "мотивационной", таковой, по мнению Александра Панина, до сих пор не является, поскольку не стимулирует ни рост производительности труда на предприятиях "оборонки", ни выпуск инновационной продукции. Стержнем действующей системы ценообразования в сфере ГОЗ по-прежнему остаются нормо-час и трудоемкость, которые являются злейшим врагом производительности труда и всех инноваций. Конструкторы и инженеры в целях освоения выделенного бюджета вынуждены создавать не качественный продукт, а заведомо излишние нормо-часы, иначе не уложиться в разрешенную норму прибыли. Но зато затратный метод и фактические издержки в полной мере оправдывают наличие огромного аппарата чиновников (количество которых больше, чем во времена СССР) и осуществляемый ими контроль в угоду мнимой прозрачности расходов бюджета. Поэтому неудивительно, что законодательство в данной сфере становится все более витиеватым. Организаторы семинаров по тематике ГОЗ не случайно называют его "древом тайного знания". Это дает возможность чиновнику трактовать его по своему усмотрению и настроению. Найти золотую середину трудно, но возможно и необходимо, в противном случае, утверждает Александр Панин, повышение производительности труда так и останется декларацией и требуемого нашим Президентом экономического рывка не произойдет.

Удивительно, но, несмотря на все существующие проблемы, в стране не перевелись энтузиасты, настоящие патриоты, которые своим талантом и усердием творят чудеса, укрепляют обороноспособность, думают о завтрашнем дне Вооруженных Сил. На таких и держится Россия. И таких существенно больше, чем нам кажется. Просто их не видно, они не стремятся на экраны телевизоров и в первые ряды разного рода собраний, но честно и добросовестно выполняют свою работу – не за страх, а за совесть!

Справка "ВПК" ЗАО "ГЕФЕСТ и Т". Источник: vpk-news.ru ЗАО "ГЕФЕСТ и Т" создано 3 марта 1992 года в городе Жуковском Московской области. Занимается модернизацией бортового и наземного оборудования авиационной техники (в том числе двойного назначения) и повышением эффективности применения неуправляемых средств поражения. Высокий научный потенциал специалистов предприятия, современная элементная база, новые технические и математические решения позволили получить принципиально новые возможности решения навигационных и боевых задач. Предприятием разработана и внедрена единая технология оснащения парка авиационной техники специализированной вычислительной подсистемой – СВП-24. Оно является единственным ее производителем и поставщиком. Созданный продукт в разы дешевле аналогов и более высокого качества. Универсальный характер технологии дает возможность оснащать указанным комплексом и его модификациями любые летательные аппараты, в том числе непосредственно в местах их базирования. Хозяйственная политика предприятия ориентирована на внедрение инновационных подходов, снижение издержек производства, повышение производительности труда, сокращение сроков изготовления продукции при сохранении и повышении ее качества, а также на инвестирование в инициативном порядке собственных средств в перспективные разработки, востребованность которых подтверждается временем. На международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018" ЗАО "ГЕФЕСТ и Т" представляет свою экспозицию в павильоне "С", экспоместо "3D4-2".

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года