Сильные выручкой

Шесть отечественных компаний вошли в рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий мира

Американский еженедельник "Дифенс ньюс" (Defense News) опубликовал ставший уже традиционным рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий мира по состоянию на 2018 год (Defense News 2018 Top 100). Данные о российских компаниях, включенных в список, наглядно свидетельствуют о том, что отечественный ОПК существенно укрепил позиции на мировом рынке.

Перед непосредственным анализом "Топ-100" необходимо сделать ряд замечаний относительно принципов его составления. Основным показателем для включения в рейтинг является прибыль компании за предыдущий год. В том случае, если речь идет о многопрофильных концернах, например "Эрбас" (Airbus), "Боинг" (Boeing) или холдинг "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), ключевым показателем является прибыль от продаж продукции военного назначения (ПВН).

“Показатели КТРВ позволяют говорить о том, что корпорация стала крупнейшим мировым производителем авиационных средств поражения”

Как уже отмечено выше, предприятия российского ОПК показали существенные успехи. Так, концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые включен в десятку крупнейших оборонных предприятий мира с показателем выручки за 2017 год в более чем 9 миллиардов долларов. Эти результаты позволили занять восьмую строчку в "Топ-100" (в предыдущем рейтинге "Алмаз-Антей" занимал 11-е место). Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), как и в прошлом году, закрепилась на 14-й позиции – в 2017-м ее выручка от реализации ПВН превысила 6 миллиардов долларов. Значительно укрепила свои рыночные позиции корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая переместилась с 32-го на 25-е место с показателем выручки от реализации ПВН в более чем 3,5 миллиарда долларов. В "Топ-100" включены и "Вертолеты России", отсутствовавшие годом ранее. Холдинг занял 36-ю строчку рейтинга с показателем выручки от реализации ПВН в 2017 году 2,7 миллиарда долларов. Фактически сохранила свои позиции научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"): УВЗ занял 46-е место против 45-го годом ранее. Выручка НПК от реализации ПВН превысила 1,8 миллиарда долларов. На 48-м месте (в 2017-м – на 50-м) расположился концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Показатель выручки КРЭТ от реализации ПВН превысил 1,6 миллиарда долларов.

Таким образом, в рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий мира в 2018 году по версии "Дифенс ньюс" вошли шесть отечественных компаний. Их достижения представлены в таблице.

vpk-news.ru

Анализируя результаты деятельности российского ОПК по версии "Дифенс ньюс" необходимо в первую очередь подчеркнуть следующее: все шесть компаний продемонстрировали рост объемов выручки от реализации ПВН. Показатели роста варьируются от трех процентов ("Вертолеты России") до 25 процентов (КТРВ) и даже 39 процентов ("Алмаз-Антей"). Данные, опубликованные в "Дифенс ньюс", позволяют говорить о том, что в структуре выручки всех вышеупомянутых оборонных предприятий РФ доминирует ПВН. Наибольшая доля гражданской продукции (36% в 2017 году) у "Вертолетов России". За ним идет УВЗ с 29 процентами, потом ОАК и КРЭТ (15 и 20% соответственно), а у КТРВ и "Алмаз-Антея", по данным "Дифенс ньюс", данный показатель не превышает одного процента. Этот факт позволяет говорить о том, что вышеупомянутые успехи российских оборонных предприятий были достигнуты именно за счет реализации ПВН. Таким образом, конкурентоспособность отечественной оборонной продукции на мировом рынке существенно увеличилась.

Стоит отметить, что "Алмаз-Антей" занял в "Топ-100" третье место по показателю роста выручки, уступив только японской компании "Кавасаки хэви индастриз" (Kawasaki Heavy Industries) и французской "Дассо" (Dassault, 57%). А соответствующий показатель КТРВ на уровне таких мировых оборонных гигантов, как американский "Лейдос" (Leidos, 15-е место, рост выручки 23%). Показатели корпорации позволяют говорить о том, что она стала крупнейшим консолидированным мировым производителем авиационных средств поражения (АСП). Подчеркнем, что успехи КТРВ достигнуты благодаря реализации ПВН (доля гражданской продукции в структуре выручки компании, по данным "Дифенс ньюс", не превышает 1%), что наглядно показывает востребованность АСП производства КТРВ на мировом рынке оружия.

Суммарная выручка российских оборонных предприятий, включенных в "Топ-100", от реализации ПВН в 2017 году составила 25,17 миллиарда долларов. Эта значительно больше показателей за 2016-й (19,41 млрд долл.) и 2015-й (20,54 млрд долл.). Таким образом, отечественный ОПК показал средний рост объемов выручки от реализации ПВН в 25 процентов.

Вместе с тем стоит отметить определенную выборочность рейтинга "Дифенс ньюс". Так, в него не попало присутствовавшее в нем в 2017 году АО "РТИ" (входит в АФК "Система", 86-е место с выручкой 565 млн долл.). Вряд ли выручка компании за 2017 год снизилась втрое по сравнению с 2016-м. Порогом для включения в очередной "Топ-100" стала сумма 194,71 миллиона долларов. Впрочем, в предыдущем "Топ-100" по неясным причинам отсутствовал холдинг "Вертолеты России", оказавшийся в нынешнем списке на 36-м месте.

Николай Новичков, кандидат технических наук, информационно-аналитический отдел ТАСС

Дмитрий Федюшко, кандидат исторических наук, информационно-аналитический отдел ТАСС

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года