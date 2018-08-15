Законы с большой отдачей

Владимир Шаманов: "Нам необходима инновационная армия"

Весенняя сессия парламента продолжалась дольше, чем обычно. Принимались неотложные законодательные акты, касающиеся в том числе защиты и безопасности государства. О проделанной работе "Военно-промышленному курьеру" рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

– Владимир Анатольевич, каковы для вас и возглавляемого вами Комитета по обороне основные итоги завершившейся сессии?

– В период весенней сессии 2018 года я и члены комитета находились в постоянном контакте с Министерством обороны, другими заинтересованными силовыми ведомствами по всему спектру задач. Для лучшего понимания вопроса постоянно осуществляли рабочие поездки в воинские части, соединения и организации Вооруженных Сил. Изучали условия прохождения службы и вопросы социальной защиты в Центральном, Западном, Южном, Восточном военных округах. Хочется отдельно поблагодарить за это руководство Минобороны, которое всегда идет навстречу и предоставляет такую возможность.

“Один из приоритетов – повышение мобильности Вооруженных Сил для защиты национальных интересов”

Я на постоянной основе принимал участие в работе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, заседаниях коллегии Министерства обороны РФ, в ежемесячных селекторных совещаниях, проводимых Сергеем Шойгу.

Кратко расскажу об основных итогах и планах на перспективу. Сегодня стоят две задачи. Первая: осенью предстоит детально проанализировать объемы бюджетного финансирования по разделу "Национальная оборона". По некоторым вопросам у нас уже сформированы позиции, по ряду других потребуются консультации. При этом один из приоритетов – повышение мобильности Вооруженных Сил для защиты национальных интересов. Вторая задача, конечно же, социальный блок. Не может техника быть выше человека. Как и человек сегодня неотделим от техники. В этой связи планируется работа над законодательством с целью повышения социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. Люди, связавшие судьбу с защитой Отечества, должны иметь достойный материальный статус, прочные социальные гарантии.

Недавно мы приняли закон о предоставлении права на получение жилья с учетом дополнительной общей площади военнослужащим – преподавателям учебных военных центров при вузах. По формальным основаниям эта категория была лишена такого права. Таким образом, они оказывались в неравном положении с военнослужащими – преподавателями военных кафедр. Теперь этот пробел устранен.

Если говорить о результатах жилищного обеспечения военнослужащих, членов их семей, то здесь произошла революция. Не так давно мы провели по этому вопросу расширенное заседание комитета, где детально проанализировали сделанное. Благодаря комплексному подходу Минобороны тысячи семей стали обладателями долгожданного жилья. Очередь сократилась в разы, с начала 2012 года – более чем вдвое, c 82 400 военнослужащих и отставников до 32 100. Набраны хорошие обороты, и снижать их уже никто не будет.

– Как решались вопросы, связанные с мобилизационными ресурсами, с государственным оборонным заказом?

– Отмечу изменения. Уточнены категории граждан, имеющих право заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Законодательно закреплено проведение мероприятий профотбора при призыве на военную службу, направленное на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан требованиям военно-профессиональной деятельности. Принят закон о военных учебных центрах. Им предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза – военном учебном центре. Цель внесения изменений в действующее законодательство – повысить эффективность управления процессом обучения студентов по имеющимся направлениям военной подготовки.

Фото: psgp.ru

Что касается государственного оборонного заказа, мы как законодатели постоянно мониторим ситуацию с целью принятия своевременных мер для повышения эффективности выполнения ГОЗ. И конечно, анализируем направления совершенствования системы в целом.

В весеннюю сессию прошло заседание Комитета Государственной думы по обороне, на котором депутаты обсудили состояние и перспективы развития военной науки и высшего военного образования. Этим вопросам мы уделяем большое, а главное – постоянное внимание.

Верховным главнокомандующим поставлена задача обеспечить эффективное реагирование на существующие вызовы и угрозы. А для этого нам необходима инновационная армия. Огромные деньги, вложенные в создание современных образцов вооружения, не оправдают себя, если мы не будем готовить высококлассных военных профессионалов, отвечающих всем требованиям XXI века. Сегодня идет планомерное совершенствование системы подготовки военных специалистов, а также материально-технической, информационной и ресурсной базы образовательного процесса. Мы видим, что военно-научный комплекс активно развивается.

Весной мы обсудили состояние и перспективы военно-транспортной авиации, вопросы развития Военно-морского флота на базе Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге. По итогам этой работы с учетом полученных предложений Комитетом по обороне подготовлены рекомендации для заинтересованных органов власти.

– Видимо, это не весь перечень проблем, которыми занимался ваш комитет?

“Огромные вложения в создание современного вооружения не окупятся, если мы не будем готовить высококлассных военных профессионалов”

– Безусловно. Обсуждались вопросы правоприменительной практики и проблемы нормативно-правового регулирования в области реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на жилище, пути совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу.

В январе этого года прошли парламентские слушания по теме "Совершенствование законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания". В работе приняли участие члены Комитета по обороне, заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, другие депутаты, руководство ДОСААФ, должностные лица и представители федеральных органов исполнительной власти, общественные деятели.

В феврале 2018 года состоялся брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве.

В апреле члены Комитета по обороне приняли участие в заседании совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге. А в июне 2018-го – в международном форуме "Развитие парламентаризма", состоявшемся в Москве.

В заключение подчеркну, что мы поддерживаем все процессы, инициированные Министерством обороны. Сегодня это в первую очередь вопросы стратегического планирования, улучшения социального обеспечения военнослужащих и военных пенсионеров, восстановления и укрепления воинских традиций. Комитет и впредь намерен работать в тесном взаимодействии с Минобороны, другими ведомствами силового блока по совершенствованию законодательной базы.

Владимир Шаманов

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года