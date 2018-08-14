В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия

США могут украсть разработки в области гиперзвукового вооружения у России, пишет Fenghuang.

Заявление Путина о наличии у России гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" "напугало многих", передает "ИноТВ". После этого многие западные СМИ стали рассуждать о опасности нового оружия России, а глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никаких шансов справиться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

Автор статьи считает, что Хайтен лукавит. По его мнению, США "определенно ведут" разработку гиперзвукового оружия, однако не рассказывают об этом широким массам.

Вместе с тем, в статье говорится, что для американских военных возможность "позаимствовать" наработки по гиперзвуковому оружию у российских разработчиков гораздо более заманчива.

"Шпионы существуют не только в играх или фильмах про Бонда, они оказывают влияние на события реальности, пользуясь моментом и разрушая крепость изнутри. В Китае есть старинная пословица: "Не выставляй богатство напоказ" – стране нужен "козырь в рукаве", чтобы вытащить его в решающий момент", – сообщает издание.

По мнению автора, Путин выложил сразу пять козырей – кроме "Кинжала", это крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, ядерные торпеды, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и глубоководные беспилотники.

Ранее сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, подозреваемого в государственной измене, обвинили в передаче натовским спецслужбам секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал".

В марте президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о наличии у России новейшей гиперзвуковой системы "Кинжал". Позднее в Минобороны рассказали, что на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Алексей Ласнов