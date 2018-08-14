В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников

У созданного в Казани двигателя несколько ноу-хау, которые не применяются в зарубежных агрегатах

Первый экземпляр турбореактивного двигателя для беспилотников представил 9 августа на Международной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань. 2018» КНИТУ-КАИ.

Казанские самолеты Ту 95МС и Ту 160 оснастят новыми крылатыми ракетами «Тяга этого двигателя – 6 кг., но мы планируем создать линейку из трех двигателей: тягой 10, 15 и 23 килограмма, - сообщил завкафедрой «Реактивные двигатели и энергетические установки Алексей Лопатин. - В мире три крупные компании производят малые турбореактивные двигатели: в США, в Германии и на Тайване. Зарубежные аналоги стоят в районе 2 тыс. евро. За счет того, что наш двигатель сделан полностью из отечественных материалов, он будет дешевле».

По словам Алексея Лопатина, при создании двигателя будут применены аддитивные технологии. Так, будет выращен из современных порошков одноступенчатый компрессор, диск компрессора с интегрированными лопатками и турбина. У двигателя есть несколько абсолютных ноу-хау, которые не применяются при производстве зарубежных агрегатов. Одно из них - магнитный подвес, применямый для того, чтобы уменьшить трения в опорах и увеличить обороты. «Проблема двигателей беспилотников – низкий ресурс: не более 50 часов, - говорит Алексей Лопатин. –Магнитный подвес роутер-двигателя позволит увеличить ресурс до 500 – 1000 часов и удешевить конструкцию».

Кроме того, планируется за счет этого двигателя обеспечить независимое энергопитание беспилотников. За счет термоэлектрической генерации – запатентованной разработки КНИТУ-КАИ, которая также не применяется в зарубежных двигателях. «Электричество будет вырабатываться из-за разницы температур воздуха снаружи и внутри, - говорит Алексей Лопатин. - Корпус будет выполнен из композита, который будет являться электрогенератором в этом двигателе». «Горячие» испытания этого двигателя планируют провести в течение полугода.

АиФ-Казань