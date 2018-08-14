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14.08.2018
Российская газета

"Змей Горыныч" замечен в составе элитных "Сил Тигра" в Сирии

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УР-77 "Метеорит"
Установка для разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник: rg.ru

В преддверии новых наступательных операций сирийской армии вновь началась широкомасштабная передислокация войск. В гигантских колоннах техники можно увидеть танки, БМП, ракетные и артиллерийские системы. Впервые за долгое время замечены установки для разминирования УР-77 "Метеорит", прозванные "Змеями Горынычами".

Эти пятнадцатитонные инженерные машины в условиях Сирии стали по-настоящему боевыми. Время от времени они используются по прямому назначению - хорошо очищают местность от мин, однако в большинстве случаев их применяют во время штурмов для уничтожения различных военных объектов боевиков. Доставляемые к целям с помощью ракетных двигателей заряды взрывчатого вещества весом в 700 кг вызывают масштабные разрушения, при этом поднимаемые вверх облака пыли очень напоминают ядерные "грибы".

Появившиеся в 2014 году в Сирии УР-77 вначале были задействованы в захваченных боевиками пригородах Дамаска. Потом, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС перешла в наступление по всей территории страны, они стали "гастролировать" по разным участкам фронта.

Появление "Метеоритов" всегда было плохим предзнаменованием для террористов - их оборона рассыпалась в прямом и переносном смыслах. Военные эксперты считают, что аналогичная ситуация сложится и сейчас, поэтому во избежание ненужных жертв обороняющимся было бы гораздо разумнее поскорее сложить оружие.



Алексей Брусилов

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
УР-77
Проекты
Ядерный щит
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