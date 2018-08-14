Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете

На проходящих в Абхазии двусторонних тактических учениях впервые были задействованы новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ". С помощью подвижных станций РЭБ военнослужащие уничтожили во время полета управляемые снаряды корабельной артиллерии условного противника.

"На прибрежном полигоне Гудаута с применением современных комплексов РЭБ "Ртуть" специалисты засекли залпы орудий и, воздействуя помехами большой мощности на радиовзрыватели управляемых снарядов, вынудили их взорваться в воздухе", - говорится в официальном сообщении Южного военного округа.

Первая информация о новейшем комплексе РЭБ появилась в ноябре 2013 года, когда концерн "Радиоэлектронные технологии" передал в войска первые десять машин с комплексом "Ртуть". Данный комплекс РЭБ предназначен для развертывания в месте вероятного артиллерийско-ракетного удара. Дабы избежать обнаружения противником, комплекс включается в момент огневого удара на миллисекунды. Электроника системы практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя и посылает сигнал, который приводит к детонации заряда. Одновременно комплекс РЭБ способен подавлять до шести радиоканалов с вероятностью обезвреживания радиовзрывателя до 0,8. При этом обеспечивается возможность непрерывной работы в течение шести часов.

Для мобильности комплекс "Ртуть" устанавливается на легком тягаче МТЛБ, а на его развертывание уходит не более 10 минут. Во время работы одна машина "Ртуть-БМ" может защищать войска на площади от 20 до 50 гектаров. Одну машину обслуживают два человека.

Кстати

Военные маневры в Абхазии проходят во время появления в Черном море американского ракетного эсминца Carney. Корабль ВМС США, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, представляет потенциальную угрозу военной инфраструктуре России. Его крылатые ракеты "Томагавк" могут быть нацелены на российские военные базы, и потому учения с применением средств радиоэлектронной борьбы более чем актуальны.

Николай Грищенко