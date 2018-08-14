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14.08.2018
Российская газета

Российские военные радикально изменили применение артиллерии в Сирии

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

Российские военные советники внесли кардинальные изменения в действия сирийской артиллерии.

Об этом сообщает "Красная звезда" со ссылкой на полковника Геннадия Шевченко, выполнявшего во время командировок в Сирии специальные задачи. По его словам, благодаря российским военным советникам снизилось количество жертв среди сирийских военнослужащих.

В частности, сообщается о радикальном изменении использования сирийской артиллерии во время боевых действий. Раньше артиллеристы сирийской армии в бою практически не меняли позиций, и противник легко мог их уничтожить после пристрелки.

"Избежать этого можно было путем оперативного перемещения артиллерийских средств. Мы подсказали сирийцам, как это сделать за считаные минуты. Учили их также премудростям маскировки, имитации, оборудования ложных позиций. Потери сразу уменьшились", - рассказал Геннадий Шевченко. Впрочем, он признал, что кое-чему и сами российские военные научились у сирийских коллег, имевших большой боевой опыт.

А, например, во время командировки в Сирию в 2016 году Геннадий Шевченко был назначен ответственным за безопасность концерта Симфонического оркестра Мариинского театра в Пальмире. При этом в нескольких километрах от места, где проходило мероприятие, продолжались бои. Благодаря трем кольцам оцепления и грамотному распределению личного состава и вооружения, концерт прошел благополучно.


Руслан Мельников

13.08.2018
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Россия
Сирия
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