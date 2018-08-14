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14.08.2018
Российская газета

Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время

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Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве.
Источник: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko

Массовое производство нового российского танка Т-14, который произвел настоящий фурор после первого показа в 2015 году, будет отложено - в настоящий момент характеристики машины нового поколения излишни.

Первоначальный заказ военных на два батальона танков Т-14 будет выполнен. Скорее всего, за ним последуют другие небольшие заказы, пишет Military Watch Magazine. Модернизация же российских бронетанковых подразделений будет проводиться в основном за счет закупки Т-90М и последних вариантов Т-72. Как и в случае с новым российским истребителем Су-57, массовое производство Т-14 планируется начать, когда другие страны начнут ставить на вооружение собственную бронетехнику нового поколения - это позволит сэкономить значительные финансовые средства.

В настоящий момент единственным достойным противником Т-14 издание называет южнокорейский танк K2 Black Panther ("Черная пантера") и его "родственника" - перспективный турецкий основной боевой танк Altay. Эти танки превосходят российские и западные машины, стоящие на вооружении на сегодняшний день, по ряду характеристик. Если Турция, один из ведущих членов НАТО, как и планировалось, начнет получать сотни новых танков в ближайшие годы, это может подтолкнуть Россию к началу производства машин на платформе "Армата". В противном случае ожидать массовых поставок Т-14 в войска стоит лишь тогда, когда США и европейские страны начнут реализовывать собственные планы по созданию танков нового поколения. А пока российские оружейники продолжат дорабатывать "Армату" и расширять спектр ее возможностей, чтобы сохранить свое технологическое превосходство.

Напомним, что в конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что наводнять армию бронетехникой на платформе "Армата" пока рано. "Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-3 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", - отметил он. По словам Борисова, последние модификации Т-72 превосходят Abrams, Leopard и Leclerc по цене, качеству и эффективности.


Илья Максимов

13.08.2018
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Страны
Россия
США
Турция
Южная Корея
Продукция
Altay
K2
Leclerc
Армата
БМП-3
БТР-82
ПАК ФА
Т-72
Т-90 "Владимир"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
NATO
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