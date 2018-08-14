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14.08.2018
Интерфакс-АВН

Выручка корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2017 году составила более $3,6 млрд

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Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.
Источник: Саид Аминов и www.yaplakal.com

По версии американского издания Defense News в рейтинге TOP-100 крупнейших производителей оружия КТРВ занимает 25 место

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" по данным американского издания Defense News в 2017 году почти на 25% увеличила выручку и заняла 25-е место в ежегодном рейтинге TOP-100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, сообщает пресс-служба КТРВ.

"По расчетам аналитиков издания, корпорация закончила 2017 год с показателем выручки от реализации продукции военного назначения в $3,574 млрд, увеличив его, по сравнению с 2016 годом, почти на 25%", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс " в понедельник.

В сообщении отмечается, что по сравнению с предыдущим рейтингом ТОП-100 крупнейших мировых производителей оружия корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поднялась на семь пунктов.

Кроме КТРВ в данный рейтинг вошли еще пять российских оборонных концернов и холдингов. В их числе - концерн ВКО "Алмаз-Антей" (8-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (14-е место), холдинг "Вертолеты России" (36-е место), "Уралвагонзавод" (46-е место), концерн "Радиоэлектронные технологии" (48-е место).

13.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
Уралвагонзавод
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