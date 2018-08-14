Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"

Минобороны Республики Армения рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава военного ведомства страны Давид Тоноян.

"Армейские международные игры - это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего нас очень интересует "Авиадартс", - сказал Тоноян.

По его словам, в этом году Армения принимала конкурс "Воин Содружества", но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.

Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом "Танкового биатлона" он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. "Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении", - добавил Тоноян.