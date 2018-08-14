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14.08.2018
АвиаПорт.ru

Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"

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МиГ-29 ВКС России
Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.
Источник: tankasan.livejournal.com

Минобороны Республики Армения рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава военного ведомства страны Давид Тоноян.

"Армейские международные игры - это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего нас очень интересует "Авиадартс", - сказал Тоноян.

По его словам, в этом году Армения принимала конкурс "Воин Содружества", но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.

Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом "Танкового биатлона" он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. "Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении", - добавил Тоноян.

13.08.2018
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Страны
Армения
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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