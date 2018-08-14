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14.08.2018
bmpd.livejournal.com

Две трети летного состава ВКС России получили боевую практику в Сирии

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "03 красный") ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2017 года.
Источник: Вадим Савицкий / Министерство обороны России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в интервью телеканалу "Звезда", что две трети летного и технического состава Воздушно-космических сил (ВКС) России получили боевую практику в ходе операции по борьбе с терроризмом в Сирии.

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "03 красный") ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2017 года (с) Вадим Савицкий / Министерство обороны России

"Если говорить об авиации, то я сегодня могу с уверенностью сказать, что у нас большая часть, две трети летного и технического состава получили большую боевую практику. У нас появились молодые летчики, которые имеют по 100 и больше боевых вылетов. Их много", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что за время операции ВКС России в Сирии производились плановые ротации, чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в борьбе против международного терроризма.

"Но это касается и других родов войск", - добавил министр обороны.

Он также рассказал, что вместе с нашими военными в Сирии очень плотно работали и продолжают работать представители оборонно-промышленного комплекса.

"Они дорабатывают технику, устраняют недостатки. Хочу сказать, что за это время многое устранено, и могу сказать, что наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной", - сказал Шойгу.

13.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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