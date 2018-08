Сборка бронированных машин Nyoka в Уганде

Как cообщили угандийские СМИ, 8 августа 2018 года в присутствии президента Уганды Йовери Кагута Мусевени были продемонстрированы первые бронированные машины Nyoka класса MRAP с колесной формулой 4х4, собранные в Уганде на предприятии в казармах Магамага Народных сил обороны Уганды в Маюге близ столицы страны Кампалы. Сборка организована в партнерстве с компанией Impala Services and Logistics Limited, являющейся угандийским отделением южноафриканской компании Twiga Services and Logistics (Pty) Limited (последняя является наследницей разработчика бронированных машин семейства Nyoka южноафриканской компании Industrial and Automotive Design SA - IAD).

Собранные в Уганде бронированные машины Nyoka южноафриканской компании Twiga Services and Logistics, 08.08.2018 (с) twitter.com/KagutaMuseveni

Twiga Services and Logistics через Impala Services and Logistics сотрудничает с вооруженными силами Уганды с 2011 года. Впервые о планах организации сборки бронированных машин Nyoka в Уганде было заявлено в 2014 году. В 2011-2014 годах Тwiga поставила Народным силам обороны Уганды 22 машины Nyoka. Видимо, Уганда стала стартовым заказчиком этих машин.

Выступая 8 августа при посещении сборочного предприятия, президент Мусевени заявил, что планируется организовать выпуск на металлургическом предприятии в Тороро в Уганде броневой стали для производства бронемашин Nyoka (сейчас используется броневая сталь шведского производства - видимо, фирмы SSAB). Также было заявлено о планах организации постройки в парнерстве с Impala Services and Logistics малых катеров для Народных сил обороны Уганды (ранее Twiga уже поставила в Уганду несколько катеров и моторных лодок).

Машина Nyoka, разработанная в 2000-е годы компанией IAD из Претории, является одним из модифицированных вариантов известного семейства южноафриканских бронированных машин Mamba. Сообщается, что машина имеет вместимость 11 человек (включая двух членов экипажа). Баллистическая защита корпуса соответствует уровню стандарта НАТО STANAG 4569 Level 1, а противоминная защита - уровню STANAG 4569 Level 2b (подрыв 7 кг ТНТ под днищем).

Также IAD разработала совместно с группой Saudi Groups из Саудовской Аравии и в 2012 году представила более тяжелую и защищенную бронированную машину Nyoka Mk 2 (Masmak) с колесной формулой 4х4, имеющую массу до 15 тонн. Под названием Masmak ее планировалось выпускать в Саудовской Аравии, но сведения о производстве там отсутствуют. Позднее права на Nyoka Mk 2 (Masmak) были приобретены южноафриканской Paramount Group, которая ведет маркетинг этой машины под названием Mbombe 4.

Посещение президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени предприятия по сборке в Уганде бронированных машин Nyoka южноафриканской компании Twiga Services and Logistics, 08.08.2018 (с) twitter.com/KagutaMuseveni

Сборка в Уганде бронированных машин Nyoka южноафриканской компании Twiga Services and Logistics, 08.08.2018 (с) www.softpower.ug