Российские оборонные компании в рейтинге DefenseNews

Известное американское оборонное издание "DefenseNews" опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2018 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2017 году. В этом году в рейтинг снова вошли шесть российских компаний, однако примечательно, что в первую десятку мировых компаний впервые вошло АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", занявшее восьмое место. В первую двадцатку рейтинга вошло АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (14-е место). Остальные российские компании из списка этого года - АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" (25-е место), АО "Вертолёты России" (36-е), АО "НПК "Уралвагонзавод" (46-е) и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (48-е).

Отметим, что в отличие от рейтингов Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в данном рейтинге по отечественным компаниям присутствуют имеющие отношение к реальности цифры.

Издание "DefenseNews" составляет данный рейтинг с 2000 года. В сотню ведущих оборонных компаний мира 2018 года из числа российских вошли:

АО "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - доходы от продаж продукции военного назначения в 2017 году 9125,02 млн долл - 8-е место в рейтинге (в 2016 и 2017 годах было 11-е место).

АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - 6197,25 млн долл - 14-е место (в 2017 году также было 14-е место, в 2016 году было 16-е место)

АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - 3573,95 млн долл - 25-е место (в 2017 году - 32-е место, в 2016 году - 37-е)

АО "Вертолеты России" - 2735,16 млрд долл - 36-е место (в рейтинге 2016 и 2017 годов отсутствовало)

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - 1865,0 млн долл - 46-е место (в 2017 году - 45-е место, в 2016 году - 60-е)

АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" - 1677,48 млн долл - 48-е место (в 2017 году - 50-е место, в 2016 году - 48-е).

Из рейтинга сотни крупнейших оборонных компаний в 2018 году выбыло российское АО "Концерн "РТИ Системы" (занимало в 2017 году 86-е место, а в 2016 году - 83-е).

Первая тройка крупнейших мировых оборонных компаний 2018 года в сравнении с прошлым годом изменилась - теперь в нее вошли Lockheed Martin (47985 млн долл), Raytheon (23573,64 млн долл) и BAE Systems (22380,04 млн долл). Занимавшая в 2016 и 2017 годах второе место корпорация Boeing теперь сместилась на пятое место, за ставшей четвертой Northrop Grumman.

Украинский ГК "Укроборонпром" занял в рейтинге 72-е место с объемом продаж 873,45 млн долл (в 2017 году занимал 61-е место).