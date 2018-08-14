В США получили дальнодействующий нейтронный луч

В настоящее время США располагают технологией, позволяющей создавать дальнодействующий нейтронный луч, рассказал Breaking Defense бывший глава Командования космической и противоракетной обороны Армии США генерал-лейтенант в отставке Дэвид Манн.

По его словам, разработка позволяет получать узконаправленный поток нейтронов, движущихся примерно в семь раз медленнее света в вакууме на расстояние "многих километров". Установка включает в себя генератор нейтронного пучка, систему прицеливания и источник питания. Общая масса устройства оценивается в несколько центнеров.

Наиболее приоритетным применением нейтронного луча называется обнаружение ядерных блоков наведения среди остальных (муляжей) разделяющихся боеголовок баллистической ракеты противника. Нейтронный пучок, взаимодействуя с ураном и плутонием, приводит к генерации гамма-излучения, которое впоследствии фиксируется системами противоракетной обороны.

Военный также добавляет, что нейтронный луч в случае увеличения мощности генератора допускает использование для точечной ликвидации электронных компонентов в технике противника, а также уничтожения боеголовки вражеской ракеты.

Генерал-лейтенант в отставке полагает, что в настоящее время уже не стоит вопрос о принципиальной физической реализуемости подобного проекта, а актуальность представляют лишь временные рамки, в пределах которых возможен его запуск. Манн отмечает, что американские военные уже используют нейтронные пучки для обнаружения на глубине до 20 метров захоронений взрывчатых веществ.