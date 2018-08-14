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14.08.2018
Военное обозрение

National Interest: ВМС США готовятся к противостоянию с Россией в Атланитике

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Военно-морские силы Соединенных Штатов готовятся к противостоянию с российским Военно-морским флотом в Северной Атлантике, пишет американское издание National Interest.

http://www.globallookpress.com/

Согласно материалам издания, главнокомандующий Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон недавно заявил, что в Северной Атлантике замечена активность российских подводных лодок, которой не наблюдалось последние 25 лет. В таком же ключе высказался и вице-адмирал Чарльз Ричард, занимающий пост главы подводного флота США. Он заявил, что подводные силы США должны быть готовы к ведению боевых действий, так как "народ Америки ждет и требует победы".

Напомним, что в мае этого года командование американских ВМС заявило о возрождении второго флота ВМС США, который будет отвечать за восточное побережье США и Северную Атлантику. Главной задачей вновь созданного флота станет противостояние "территориальным притязаниям Москвы". Несмотря на угрозу со стороны китайских субмарин, количество которых должно к 2020 году увеличиться, как пишет издание, на 70 штук, ВМС США больше обеспокоены действиями российского флота.

Ранее адмирал ВМС США Джеймс Фогго заявил, что напряжение в отношениях между Россией и США нарастает и охарактеризовал его как

"четвертую битву за Атлантику", подразумевая под первыми тремя две мировые и холодную войны.

13.08.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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