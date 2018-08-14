ПАО "Туполев" приступило к глубокой модернизации Ту-95МС

ПАО "Туполев" будет заниматься глубокой модернизацией стратегического ракетоносца Ту-95МС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова. Первый вылет глубоко модернизированного ракетоносца запланирован на 2019 год.

Минобороны РФ

Как сообщил собеседник агенства, контракт с Минобороны РФ на модернизацию Ту-95МС до был заключен еще полтора месяца назад, решение модернизировать самолет до уровня Ту-95МСМ было принято по результатам госиспытаний. Работы проводятся на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева).

Вариант глубокой модернизации до уровня Ту-95МСМ подразумевает сохранение планера и некоторых агрегатов, соответствующих базовому варианту самолета. Будет полностью заменено радиоэлектронное оборудование с целью расширения применяемого самолетом вооружения (для применение ракетоносцами Х-101 и Х-102). Модернизация подразумевает замену двигателей на турбовинтовые НК-12МПМ, а также установку новых воздушных винтов АВ-60Т. Подвергнется замене радиолокационная станция "Обзор-МС" на РЛС "Новелла-НВ1.021", будет установлен бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Также будут проведены и другие работы, информация по которым скрыта.

В компании "Туполев" пояснили, что глубокой модернизации до уровня Ту-95МСМ подвергнутся только ракетоносцы Ту-95МС-16. В настоящее время на вооружении российских ВКС находится 35 самолетов данной модификации.