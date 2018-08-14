В Казани создали беспилотный разведывательный конвертоплан

Новый беспилотный конвертоплан, предназначенный для ведения разведки, создан и успешно прошел испытания, сообщил ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов. Беспилотник создавался по заказу Министерства обороны России.

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Согласно заявлению ректора КНИТУ, взлетная масса беспилотника составляет 6,7 кг., полезная нагрузка - 1 кг. Конвертоплан имеет дальность полета 100 км при скорости до 140 км/час. Взлет осуществляется по вертолетному принципу, затем конвертоплан переходит на горизонтальный полет по принципу самолета. При этом может подолгу зависать в одной точке, ведя видео или фотосъемку для разведки. Имеется возможность осуществлять разведывательные функции в автоматическом режиме, не требует пусковой установки и взлетно-посадочной полосы. Собирается по модульному принципу, поэтому легко ремонтируется путем замены определенного блока или модуля. По заявлению разработчиков, конвертоплан полностью готов к массовому производству.

Кроме этого, в Казанском университете заявили о работах по созданию двигателей для беспилотных машин. В настоящее время проект находится на стадии испытаний различных моделей двигателей для БЛА. Конечной целью является, по словам ректора университета, создание серийного производства двигателей для беспилотников.