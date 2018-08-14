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14.08.2018
ИноСМИ

Выпущенную в Эстонии ракету не могут найти

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.
Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com

Случайно выпущенную в Эстонии истребителем ВВС Испании ракету найти не удалось и ее поиски продолжатся с воздуха, сообщает Skaties.lv. В пресс-службе Министерства обороны Эстонии указали, что металлоискателями была проверена площадь в 600 гектаров, а потом военные осмотрели еще 200 гектаров, однако ракету найти так и не удалось.

Поиски продолжатся самолетами ВВС Эстонии, сообщал командир полковник эстонских ВВС Риво Валге. Он допустил возможность того, что ракету могут и не найти.

Ранее сообщалось, что во время учебного полета испанский истребитель "Еурофайтер" случайно выпустил над Эстонией ракету "воздух-воздух". По словам эстонских военных деятелей, ракета, скорее всего, упала в болотистом и не населенном месте в природном заповеднике Эндла.

13.08.2018
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Испания
Эстония
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