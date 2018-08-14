Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые вошел в десятку мировых производителей вооружения

В рейтинг 100 крупнейших предприятий ВПК журнала Defence News вошли еще пять российских компаний

ТАСС, 13 августа. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге "Топ-100" американского специализированного еженедельника Defense News. Также в этот вошли еще пять компаний из России.

В первую тройку рейтинга вошли американские Lockheed Martin ($47,9 млрд), Raytheon Company ($23,5 млрд) и британская BAE Systems ($22,3 млрд), сохранившие лидерство среди мировых предприятий ВПК.

Как отмечает издание, "Алмаз-Антей", занимающийся разработкой и производством средств противовоздушной и противоракетной обороны, за последний год поднялся в рейтинге сразу на три позиции - с 11-го на восьмое место. По данным еженедельника, доходы предприятия в 2017 году составили $9,1 млрд, увеличившись на 39% по сравнению с 2016 годом.

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, результаты деятельности холдинга в сфере военно-технического сотрудничества "подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения номенклатуры концерна". "Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России", - приводит его слова пресс-служба "Алмаз-Антея".

Важной особенностью концерна по продвижению продукции военного назначения на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций, подчеркнул Новиков.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые был включен в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-го места по итогам производственной деятельности за предыдущий финансовый год.

Другие российские компании

Помимо концерна "Алмаз-Антей" в мировой рейтинг 100 крупнейших предприятий ВПК вошли еще пять российских компаний. "Объединенная авиастроительная корпорация" сохранила за собой 14-е место с показателем $6,1 млрд. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поднялась с 32-го на 25-е место, заработав по итогам 2017 года $3,5 млрд.

Российский концерн "Вертолеты России" занял в рейтинге журнала 36-ю строчку с показателем $2,7 млрд. Российский производитель танков "Уралвагонзавод", по данным американского издания, в 2017 году увеличил свою выручку на 18% - до $1,8 млрд - и занял 46-е место среди мировых производителей вооружений. С небольшим отрывом от него на 48-м месте в рейтинге разместился "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) с результатом $1,6 млрд.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения "Топ-100" составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в этом рейтинге производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.