Военный эксперт прокомментировал прибытие эсминца "Карни" в Черное море

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Соединенным Штатам вряд ли удастся нарастить присутствие в Черном море, заявил в разговоре с RT коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64) вошел в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.

"Все понимают одну простую истину - на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным", - пояснил Леонков.

Эксперт напомнил, что Конвенция Монтре допускает присутствие кораблей стран нечерноморского региона, но только "определённого тоннажа и количества".

"Были такие случаи, когда американские эсминцы заходили по причине того, что что-то сломалось, и проводили много времени в болгарских, румынских или турецких портах. Если посмотреть по событиям, то они совпадали с событиями в Грузии и на Украине, когда они задерживались", - подчеркнул Леонков.