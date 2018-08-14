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14.08.2018
ЦАМТО

БЛА "Зефир" установил новый рекорд по продолжительности полета

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Zephyr
Сверхлегкий БЛА "Зефир" (Zephyr) с солнечными батареями. Фотография qinetiq.com.

ЦАМТО, 13 августа. Компания Airbus Defence and Space объявила об установлении высотным беспилотным летательным аппаратом "Зефир" нового рекорда по продолжительности полета: 25 суток, 23 часа и 57 минут.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первый БЛА "Зефир", выполненный в серийной версии, совершил взлет 11 июля. Первоначально БЛА "побил" установленный в 2010 году рекорд продолжительности полета, составлявший 14 суток. Кроме того, аппарат достиг рекордной для своего класса высоты полета – 21562 м (70740 футов). В итоге БЛА находился в воздухе около 26 суток. Теперь отчет о полете должен быть официально ратифицирован Международной федерацией аэронавтики FAI (Federation Aeronautique Internationale).

Компания Airbus Defence and Space заявила о намерении провести еще один испытательный полет БЛА во второй половине этого года в Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, в опубликованном в ноябре 2015 года "Стратегическом обзоре по обороне и безопасности – 2015" (SDSR) правительство Великобритании заявило о планах закупить национальный БЛА, который будет выполнять полет в верхних слоях атмосферы Земли и позволит вести наблюдение за противником в течение многих недель подряд, передавая разведданные для командования вооруженных сил.

В феврале 2016 года МО Великобритании заключило с Airbus Defence and Space контракт на поставку и обеспечение применения двух БЛА "Зефир-S" на солнечной энергии. Стоимость поставки и демонстрации возможностей применения БЛА превышает 10,6 млн. фунтов стерлингов (15,2 млн. долл.). В августе 2016 года британское оборонное ведомство реализовало опцион на поставку третьего БЛА, что увеличило стоимость покупки до 13 млн. фунтов стерлингов.

Компания рассчитывает приступить к продажам БЛА в 2020-2022 гг. Одним из первых потенциальных заказчиков БЛА рассматриваются ВС Нидерландов.

Выполняющий полет на высотах до 70 тыс. футов ультралегкий БЛА "Зефир-S" относят к классу псевдоспутников (HAPS – high-altitude pseudo-satellite), которые занимают промежуточное положение между спутниками и пилотируемыми летательными аппаратами, обеспечивая как возможность длительного нахождения в воздухе, так и маневренность. Кроме того, стоимость запуска БЛА данного класса существенно ниже вывода на орбиту спутника. Размах крыла "Зефир-S", состоящего из панелей солнечных батарей, составляет 25 м, масса – 75 кг, масса полезной нагрузки – 5 кг.

"Зефир" спроектирован для беспосадочного полета в течение 45 суток на высоте до 21300 м, где на него не влияют погодные условия и полеты коммерческой авиации. В качестве полезной нагрузки могут применяться: аппаратура радиорелейной загоризонтной связи и/или разведывательное оборудование.

Airbus Defence and Space намерена предлагать БЛА в двух версиях: однофюзеляжной "Зефир-S" (Single-tail) и двухфюзеляжной "Зефир-T" (Twin-tail). "Зефир-T" отличается увеличенным с 25 до 33 м размахом крыла, что позволит ему нести до 20 кг полезной нагрузки.

13.08.2018
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Австpалия
Великобритания
Нидерланды
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Проекты
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