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14.08.2018
ЦАМТО

В Таиланд доставлена последняя партия танков Т-84 "Оплот"

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Танк БМ "Оплот-Т" армии Таиланда
Полученный с Украины танк БМ "Оплот-Т" армии Таиланда.
Источник: Koa Cavalry / www.facebook.com

ЦАМТО, 13 августа. По информации тайской газеты Bangkok Post, в Таиланд недавно была доставлена последняя партия из 6 танков Т-84 "Оплот" (БМ "Оплот"). Таким образом, Украина наконец-то завершила поставку техники, которая должна была поступить на вооружение СВ Таиланда еще в 2015 году.

Примечательно, что государственный концерн "Укроборонпром" объявил об "успешном" завершении контракта еще 26 марта 2018 года. По информации Bangkok Post, приемочная комиссия СВ Таиланда во главе с генерал-лейтенантом Кукиатом Шринака (Kukiat Srinaka) провела приемку последней партии Т-84 "Оплот" в Украине в апреле.

Доставленные танки (последняя партия) были переданы командованию Сухопутных войск Таиланда 29 июля и вошли в боевой состав 2-й пехотной дивизии, размещенной в провинции Прачинбури. Войсковые испытания последней партии танков начнутся в сентябре.

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВС Таиланда заключили с компанией "Укрспецэкспорт" контракт стоимостью 7,2 млрд. батов (240 млн. долл.) на поставку 49 основных боевых танков Т-84 "Оплот" (плюс 2 БРЭМ), однако из-за различных проблем украинские производители не смогли выполнить соглашение в установленные сроки.

Первая партия танков была поставлена СВ Таиланда в 2013 году, следующие партии (в количестве от 5 до 10 ед.) поставлялись в период 2015-2018 гг.

Первоначально предполагалось, что СВ Таиланда могут приобрести более 100 украинских танков, но в связи с задержками в их поставке командование приняло решение ограничиться закупкой одного батальона Т-84 "Оплот" и, начиная с мая 2016 года, заказало в рамках двух контрактов 38 китайских танков VT-4 (также известны как MBT-3000). Первые 28 танков были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года. Китай также намерен построить центр по ремонту и обслуживанию бронетанковой техники в Таиланде после передачи ВС этой страны заказанных ОБТ VT4 и ББМ VN1.

13.08.2018
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Страны
Китай
Таиланд
Украина
Продукция
MBT-3000
ZBL-09
Т-84 Оплот
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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