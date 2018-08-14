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14.08.2018
ЦАМТО

Уралвагонзавод обеспечил победу российской сборной в "Танковом биатлоне"

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Танковый биатлон-2018
Танк команды армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 13 августа. Российская сборная на танках Т-72Б3 Уралвагонзавода стала первой в "Танковом биатлоне-2018". Эта победа для экипажа РФ – шестая подряд.

Россияне с результатом 1 ч 29 мин 55 секунд более чем на 10 минут обогнали ближайших преследователей из Китая. Третьими стали представители Беларуси – их время 1 ч 42 мин 35 секунд.

"Эмоции и впечатления непередаваемые. Сложностей не было. Танк не подвел ни разу. Мы им довольны!" – не скрывали своего счастья на финише танкисты российской сборной.

В этом году рекордное количество команд со всего мира – 23 сборные – продемонстрировали навыки управления боевыми машинами. Победителя соревнований выбирали по итогам индивидуальных гонок и эстафеты. Танкисты преодолевали брод, холм, стенку, минное поле и другие препятствия, поражали мишени.

"Выдержать такую гонку не под силу ни одному танку в мире, но наш танк не подвел. У сборных, которые не доехали до финиша, основная причина все-таки в действиях экипажей. Танк надо любить и готовить, и тогда он не подведет", – сказал главный судья соревнований генерал-майор Роман Бинюков.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов подчеркнул высокую эффективность и качество техники Уралвагонзавода: "Армейские игры" – величайшее событие, а "Танковый биатлон" – самая интересная их часть. Но главное – это техника, произведенная руками тагильчан. Возникает чувство гордости и радости, что у нас работают такие прекрасные люди, которые производят такие прекрасные танки. Мы должны гордиться тем, что работаем на Уралвагонзаводе".

Заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов признался, что после индивидуальной гонки и полуфиналов победа российской сборной не вызывала сомнений.

"Первое место – это, во-первых, заслуга прекрасно обученных экипажей, во-вторых, результат отличной подготовки машин нашими бригадами. Благодаря такому сплаву на протяжении шести лет у российской сборной высочайшие результаты".

50 специалистов корпорации УВЗ, из них 16 – с Уралвагонзавода готовили танки Т-72Б3 к биатлону и обеспечивали их техническую поддержку во время соревнований.

"Мы отвечали за исправность техники не только российской команды, но и иностранных сборных. Если что-то случалось на трассе – а экипажи волнуются и бывают ошибки, – то мы незамедлительно выдвигались в район, где остановился танк и оказывали техническую помощь", – рассказал начальник управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода Михаил Бегман.

Отличные характеристики Т-72Б3 отметили участники всех команд, подчеркнули в пресс-службе АО "НПК "Уралвагонзавод".

13.08.2018
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Белоруссия
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Т-72
Т-72Б
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Уралвагонзавод
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Потапов Александр
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