Вооруженные силы Лаоса получили три вьетнамские РЛС VRS-2DM

ЦАМТО, 13 августа. Вьетнамская компания Viettel Group объявила о поставке трех мобильных двухкоординатных РЛС раннего предупреждения о воздушном нападении VRS-2DM Вооруженным силам Лаоса.

Информация об этом, как сообщает BaoDatViet.vn, размещена в журнале Viettel People от 5 июня 2018 года. Контракт на поставку РЛС, по данным Viettel People, был заключен в январе 2017 года. Сейчас эти РЛС поступили на вооружение войск ПВО Лаоса.

Двухкоординатная РЛС дециметрового диапазона (UHF) VRS-2DM – это мобильная РЛС, разработанная для обнаружения низколетящих целей, отображения их на индикаторе кругового обзора и выдачи целеуказания. Известно, что Viettel Group передала вторую и третью станцию для проведения испытаний в составе ВВС Вьетнама 5 июня 2017 года.

Опытный образец VRS-2DM создавался на базе российской РЛС П-19. Учитывая, что П-19 была принята на вооружение ВС СССР в 1974 году, примененные в ее конструкции технологии далеко не самые современные. Судя по опубликованным вьетнамскими СМИ фотографиям, как и у П-19, в состав вьетнамской РЛС входят две эллиптические антенны, установленные друг над другом на шасси грузовика с колесной формулой 6x6.

По информации вьетнамских СМИ, ОПК Вьетнама модернизировал и повысил надежность VRS-2DM по сравнению с П-19, однако не сообщается, какие конкретно усовершенствования были проведены. Базовая версия РЛС П-19 обеспечивала выдачу азимута и дальности до цели на расстоянии до 150 км.

Как уже сообщал ЦАМТО, в 2013 году ВВС Вьетнама в рамках проекта замены устаревших РЛС П-18 советского периода рассматривали возможность приобретения мобильной твердотельной цифровой двухкоординатной РЛС метрового диапазона RV-01/"Восток-Э", разработанной белорусским ОАО "Конструкторское бюро "Радар" (ОАО "КБ Радар"). В 2014 году вьетнамские СМИ сообщили, что институт военных наук и технологий ВС Вьетнама разработал РЛС RV-02, которая является усовершенствованной версией РЛС "Восток-Э", разработанной совместно с Республикой Беларусь. Внешне данная станция ничем не отличалась от белорусского прототипа.

Можно предположить, что РЛС VRS-2DM также создана на базе проекта модернизации РЛС П-19, предложенного одной из профильных компаний на постсоветском пространстве. ОПК Вьетнама одинаково успешно сотрудничает как с российскими, так и с белорусскими и украинскими разработчиками. Так, вариант модернизации П-19 того же "КБ Радар" увеличивает дальность действия станции до 300 км, а также повышает ее живучесть, помехозащищенность и точность измерения координат.